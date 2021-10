Zwei Kabarettpreise hat Florian Hacke in diesem Jahr bereits gewonnen. Anfang November steht der Kieler im Halbfinale des renommierten „Prix Pantheon“. Sein aktuelles Programm „Nichts darf man mehr!!1“ dreht sich um Meinungsfreiheit. Am 22. Oktober gastiert Florian Hacke damit in der Kieler Pumpe.