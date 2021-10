Kabarettist Florian Hacke setzt in Kiel fiese Spitzen

Kiel

Schön blöd, dass das Leben eine so komplexe Angelegenheit geworden ist. Wäre doch viel angenehmer, könnte man Dinge wie beispielsweise die Pandemie einfach mal den Chinesen in die Schuhe schieben. Aber dann wird man ja gleich dafür an den Pranger gestellt. Zumindest lautet so eine populäre Behauptung.

Florian Hacke, Kabarettist, Poetry Slammer und Schauspieler aus Kiel, begibt sich in seinem neuen Programm „Nichts darf man mehr!!1” auf ebenso scharfsinnige wie -züngige Weise auf Spurensuche nach dem Wahrheitsgehalt hinter dieser oft genutzten Phrase.

Florian Hacke setzt in Kiel fiese Spitzen

Es komme eben immer auf den Kontext an, lässt Hacke wissen. Wenn Lou Bega im Song „Mambo No. 5” von „a little bit of Erica” schwärmt, klingt das nun mal anders als von Hannibal Lecter geäußert. Der Ton ist gesetzt.

Florian Hacke ist nicht der Mann der naheliegenden Schenkelklopfer. Er überrascht vielmehr mit originellen Verknüpfungen und setzt dabei unvermittelt fiese Spitzen. Die umso nachhaltiger wirken, weil sie sich oft erst auf den nächsten Gedanken entfalten.

Selbstironie gehört zum Handwerk

Selbstironie gehört selbstverständlich auch zum Handwerk: Als rothaariges Schulkind sei er früher ein dankbares Mobbingopfer gewesen („Damals hieß das noch: Stell dich nicht so an!”). Heute spürt er die blinden Flecken auch bei denen auf, die sich für die Guten halten.

„Kabarett ist Schulterklopfen mit Eintrittskarte”, schenkt er dem Publikum im gut gefüllten Saal der Pumpe ein. Das nimmt es nicht krumm, sondern folgt Hackes Satire bestens unterhalten auf seinen Gedankenpfaden.

Kollegen, die selbst austeilen, aber, sobald sie kritisiert werden, gleich Zensur wittern („Viele Grüße, Dieter Nuhr!”), bekommen ebenso ihr Fett weg, wie Schlicht-Comedy: „Klischees überleben nicht einfach so – man muss es auch wollen.” Oder die Twitter-Userin „GuteMami83”, die das N-Wort in der Neuübersetzung von „Pippi Langstrumpf” so schmerzlich vermisst: „Das ist nicht mehr meine Pippi!”

Da ätzt Hacke dann: „Wenn man alles so lassen will wie früher, dann renoviert doch einfach euer Kinderzimmer mit Asbest!” Ein prallvoller Abend, der mit viel verdientem Applaus endete.