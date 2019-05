Dieser Typ sitzt auf der Bühne so breitbeinig wie die Meinungen, die er vertritt. Rolf Miller, Kabarettist aus dem Fränkischen, hat mit seiner Kunstfigur eine hintersinnige Satire in der Tradition des großen Gerhard Polt entwickelt. Im gut gefüllten Metro-Kino in Kiel überzeugte er das Publikum.