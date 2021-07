Schleswig

Als die zwei Herren-Damen in ihrer Oberkellner-Kledage die Bühne entern, mit Wiener Schmäh in der Stimme und entsprechendem Charme im Blut, fällt es ganz leicht, sich vom Schleswiger Noor in den Prater oder sonstwohin tragen zu lassen. Im luftigen Zelt hinter Schloss Gottorf sind die Schauspielerinnen Victoria Trauttmansdorff und Theresita Colloredo angetreten, den neuen Spielort des SHMF, der corona-konform platziert 250 Leute fasst, mit Kaffeehaus-Flair einzuweihen.

Herr Franz und Herr Robert allein im Kaffeehaus

Und der Herr Franz ist vorbereitet. Als Schlitzohr, Freigeist, gewiefter Sänger – aber auch, um den leicht verklemmten Kollegen, Herrn Robert, aus der Reserve zu locken. Zwei Ober allein im Kaffeehaus – da singt es sich doch allemal besser, als dass man die Gläser poliert, bis die Chefin vom Frisör zurück ist.

Trauttmansdorff, als enorm wandlungsfähige Schauspielerin an Hamburgs Thalia Theater bekannt, ist unter Wuschelhaar und Schnäuzer für den rotzfrechen Ton zuständig, Colloredo, die lang als Klinik-Clown unterwegs war, mit Brille und Jackett fürs eher Verhaltene. Erstmal.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit schütterer Stimme traut sich ihr Robert bald doch in die zweite Tonlage, und schon ist er da, der unnachahmlich sentimentale Schmelz von Rudolf Sieczynskis Liebeserklärung „Wien, Wien, nur du allein“; oder, noch viel melancholischer, wenn in Ferry Wunschs Wienerlied „d’Engerln auf Urlaub“ in die Stadt kommen. Vorgetragen im allerfeinsten Satzgesang.

So gelungen, dass sogar Herr Franz lobt: „Sie intonieren ja perfekt.“ So schaukeln sie sich hoch in bester Dick-und-Doof-Manier, groovt sich das Gegensatzpaar hinein ins Wiener Liedgut. Um das Publikum, das hier eine still vergnügte Gartenparty feiert, ist es da längst geschehen.

Betörende Galerie österreichischen Liedguts

Was das Programm, von Thalia-Schauspieler Wolf-Dietrich Sprenger in Szene gesetzt, so besonders macht, ist neben dem fulminanten Duo und der sonnenvergoldeten Abendstimmung in Gottorf vor allem die musikalische Mischung. Die entwickelt sich zwischen Kalauern, Frotzeleien und Scharmützeln zur betörenden Achterbahnfahrt durch die Wiener Seele mit ihrem Hang zu hinterfotziger Wortspielerei und Sentimentalität.

Trauttmansdorff und Colloredo verlegen sich dabei weniger auf die alten Hits, sondern covern vom Liedermacher Wolfgang Ambros bis zum Austro-Pop von Bilderbuch eine ganze Galerie österreichischen Liedguts. So luzide wie untergründig am Akkordeon begleitet und manchmal auch schunkelnd getrieben von Hrolfur Vagnsson.

Von Liedermacher bis Bilderbuch

Herrlich morbid und im dunklen Rhythmus swingen sie durch Voodoo Jürgens‘ schwarzhumoriges „Heide grab ma Tote aus…“ Schön entfesselt und mit viel Lust am Wortwitz, der in Wien ja sowieso seine Wiege hat, jodeln sie sich durch des seligen Georg Danzers Parabel vom Nackerten im Traditionskaffeehaus Hawelka: „Jö schau“. Bilderbuchs gewitzte Anmache „Schickschock“ rappt der Herr Robert kokett-trashig in den zum Rock’n’Roll-Mikro zweckentfremdeten Mop.

Als roter Faden ziehen sich Schmäh und schwarzer Humor durch den Abend. Das geht ans Herz, aber mehr noch ans Hirn, poetisch verquer mit Konrad Bayer („Glaubst i bin bled“). Oder kabarettistisch mit Josef Hader. Dessen lakonisches „So ist das Leben“ steigern die beiden zur schnoddrigen Hymne eben darauf – auf das Leben, wie es halt kommt.