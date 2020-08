Kiel

Eigentlich war die Schau ihres Kieler Künstlerkollegen bereits für Juni geplant, jetzt endlich kann es losgehen: Unter dem Titel "Wohin der Faden führt" zeigt Kai Niebuhr, Absolvent der Muthesius Kunsthochschule (2001-2009), ab Sonntag Bilder und figürliche Objekte, die ihres Gleichen suchen.

Kunst mit der Nähmaschine

„Ich zeichne mit der Nähmaschine“, so der ausgebildete Buchhändler, der Freie Zeichnung und Druckgrafik bei Uwe Meier-Weitmar studiert hat. Kaltnadelradierungen sind Bestandteil früher Arbeiten. Auseinander geschnitten, neu zusammengesetzt und mit feinem Garn auf Stoff genäht, fügen sie sich zu Figurenschemen und fragmentarisch angedeuteten Körpern, festgehalten in dynamischer Bewegung. „Das Interesse an Figuren und Bewegung sowie an deren Auflösung durchzieht meine Arbeit“, sagt Niebuhr, der für seine filigran gestalteten Meisterwerke gern Stoffe verwendet, die Gebrauchsspuren tragen. Ob Fundstücke vom Flohmarkt oder Wäsche aus dem Krankenhaus: „Alles, was unter die Nähmaschine passt, wird gesichtet.“

Anzeige

„Meine Bilder entstehen während des Machens“

Es gibt viel zu gucken in seinen detailfreudigen Kompositionen. Mit den Jahren sind sie farbiger, ja bunt geworden. Nach den Radierungen auf Papier sind diverse Materialien zum Einsatz gekommen, darunter unterschiedliche Stoffe, Netze und knisternde Folien, die den Bildern im Wortsinn kleine Glanzlichter aufsetzen. Seit 2018 tauchen vermehrt Comic-Elemente auf, die den chaotischen Bild-Geschichten einen ironischen Beigeschmack geben. Da kullern fratzenhafte Gesichter und Totenköpfe mit Tieren und Fantasiewesen durcheinander, leere Sprechblasen schüren Hoffnung auf erklärende Worte. Doch die bleiben aus. „Meine Bilder entstehen während des Machens“, so der Künstler, der nicht viel von Erläuterungen hält.

Weitere KN+ Artikel

Schräge Gesellen, mit Garn umwickelt

Eher zufällig ist er vor Jahren auf die Idee gekommen, mit der Nähmaschine zu zeichnen. „Ich sollte auf das Kind einer Freundin aufpassen, die eine Nähmaschine hatte.“ Zu Bespaßungszwecken war ihm die Idee gekommen, auf Papier zu nähen. Im Studium griff er auf diesen Einfall zurück. „Ich liebe Druckgrafik. Aber das Ergebnis war oftmals viel zu schön, zu ästhetisch. Und ich habe gedacht, da muss man etwas tun. Anfangs bin ich sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Mittlerweile probiere ich munter drauflos!“ Letzteres gilt auch für seine plastischen Arbeiten in Gestalt schräger Gesellen, die an Außerirdische denken lassen. Ihren hölzernen Körperkern, der garniert ist mit allerhand Fundstücken vom Staubsaugerrohr bis zum Astwerk, hat er mit buntem Garn umwickelt - „das macht den Kopf frei“, sagt er und lacht verschmitzt.

Eigentlich wollte Kai Niebuhr gar nicht mehr ausstellen. Das Nachdenken über die Mechanismen des Kunstmarktes hatte ihm den Spaß daran genommen. „Ich wollte meine Kunst nur noch für mich machen.“ Wie gut, dass Annegret Zucker ihn eines Besseren belehren konnte.

Hans-Kock Stiftung. Seekamper Weg 10. Eröffnung Sonntag, 9. August, 15 Uhr. Bis 13. September. Sa, So 14-17 Uhr

Mehr Kultur aus der Region hier