"Entnasifizierung" mit Stalin-Schnauzer

Der Bürger unter der Lupe, ein Überwachungsturm aus Gefängnisgittern, dazwischen wuseln sowjetische Soldaten und ihre Volksgenossen. Ihnen quillt die Wodka-Wampe aus der Hose, während der Stalin-Schnauzer hübsch angepasst unter der Nase sitzt.

Plötzlich verdächtig: die konturlose Visage Kowaljows

Bart und Riechorgan kommen einem eigentlich braven Systembeamten abhanden: aufmüpfig freiwillig bei der Rasur, unfreiwillig über Nacht. Die somit plötzlich verdächtig konturlose Visage des Kowaljow, dem der Bariton Bo Skovhus in bester Wozzeck-Manier ein prägnant klagendes Wort-Ton-Gemisch einverleibt, eiert nun durch einen Außenseiter-Alptraum kafkaesken Ausmaßes. Dieweil macht sein völlig losgelöster Zinken Karriere in höheren Beamtenkreisen ...

Drehbühne und bedrohliche Diktatur

Auf der Drehbühne von Stéphane Laimé und in den Kostümen von Eva Dessecker, die Eisensteins Maden im legendären Stummfilm Panzerkreuzer Potemkin zu zitieren scheinen, lässt sich Beier weitgehend willig auf das in deutscher Sprache gegebene Werk ein. Ganz scharf wird die Bombe so nicht, auch wenn das Bedrohliche jedweder Diktatur zwischen Agitprop und Hitlergruß nicht zu übersehen ist. Die überkandidelte Revue an sich hatte Barrie Kosky vor einem Jahr an der Komischen Oper Berlin unterhaltsamer in Schwung gebracht. Allerdings wahrt die Hamburger Neuproduktion eher Schostakowitschs propagierten Grundansatz, seine Musik nicht plump „witzeln“ zu lassen, weil Gogols „seriöser Humor“ das auch nicht tue.

Fake News und Filmverweise

Die stärksten Momente entwickelt die Regisseurin Beier, wenn sie sich mit frechem Schauspiel-Freiheitsdrang vom Korsett der Oper löst; wenn ein Soldat auf die Barrikaden, sprich den Souffleurkasten, steigt und krude Verschwörungstheorien brabbelt; wenn in der in Sachen Körperteilsuche unwilligen Zeitungsredaktion von drohenden „Fake News“ der „Lügenpresse“ oder „Entnasifizierung“ die Rede ist; oder wenn ein kleiner Diktator den Turm besteigt und zum Trommelwirbel in rotzig verschnupfter Kunstsprache das Volk hysterisch an der Nase herumführt ...

Karin Beier und die Kastrationsangst

Solche Querverweise von der Filmschnitttechnik der Literaturoper auf Charly Chaplin, Oliver Hardy oder frühe Propagandastreifen fördern das verschämte Kichern, das für zeckende Politsatire auch unbedingt gebraucht wird. Amüsant in den pausenlosen Eindreiviertelstunden wirkt zudem der inszenierte Riecher für den stets mitschwingenden Themenkomplex Kastrationsangst.

Überragender Bo Skovhus

Neben dem überragenden Skovhus, dem es für’s russische Repertoire allenfalls an letzter Stimmgewalt fehlt, schlägt sich das riesige Sängerensemble sehr ordentlich durch den Wald der kruden Partien. Vor allem der in höchsten Tönen kreischende Polizeihauptmeister von Tenor Andreas Conrad verdient Respekt.

Kent Nagano mit spitzer Feder

Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano fühlt sich hörbar zu Hause in der mit viel Schlagzeug-Gewitter, Polka-Parodie aber auch Balaleika-Gewimmer aufgepeppten Partitur und ihrer „musikalisch-theatralischen Sinfonie“ ( Schostakowitsch). Da wird unter seiner schon 2002 an der Berliner Staatsoper diesbezüglich erfolgreich erprobten Leitung nicht gelärmt, sondern im Philharmonischen Staatsorchester mit spitzer Feder karikiert – trefflich, wenn vielleicht auch nicht überall ausreichend aggressiv und vulgär.

Viel Zustimmung im Publikum

In die Zustimmung des allemal irritierten Premierenpublikums schiebt sich ein einsames Buh für die Regie. Für eine heftigere Auseinandersetzung bleibt das Gesamtpaket allerdings auch eine Spur zu nett.

Die Daten für "Die Nase" an der Staatsoper Hamburg

Staatsoper Hamburg. Weitere Termine: 10., 13., 23., 26. und 28. September. Karten: 040 / 35 68 68. www.staatsoper-hamburg.de