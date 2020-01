Anti-Helden in der Endlosschleife

Hamburg

Sie führen ein Leben im Konjunktiv, in einem fortlaufenden „hätte“, „würde“, „könnte“. Manchmal blicken sie auch sehnsüchtig in die Vergangenheit zurück, als Ivanov noch Idealismus hatte und seine Frau Anna noch liebte. Als Anna noch nicht krank war und überhaupt alle noch jünger und angeblich tatkräftiger.

„Was ist bloß los mit mir?“, greint er ein ums andere Mal, und Devid Striesow ringt dazu die Hände, barmt und groovt sich mit Verzögerung doch noch ein in die Rolle des egomanen Gefühlskrüppels, der die kranke Ehefrau lieber nicht zur Erholung auf die Krim schickt. Aus Kostengründen, oder weil er die Abende sowieso lieber bei der Nachbarstochter Sascha verbringt. Vielleicht liebt er die.

Zu viele Worte, zu viele Menschen

Ziellos trudeln die Figuren über die bis auf die Brandmauer aufgerissene leere Bühne, kommen zusammen in Begegnungen, die eher zufällig wirken als aus dem Bedürfnis nach Nähe entstanden. Dabei sind sie Nachbarn und Verwandte, die hier in irgendeiner Provinzgegend umeinander kreiseln, so unvermeidlich wie Planeten, aber einander auch genauso fremd und fern. „Zu viele Worte, zu viele Menschen“, sagt Ivanov.

Man sieht eine Gesellschaft, die sich von der Welt abgekoppelt hat. Die Frauen hüten eifersüchtig ihr Vermögen wie Saschas Mutter Sinaida ( Eva Mattes als furchterregende Turbo-Kapitalistin), bei der Ivanov hoch verschuldet ist. Die Männer klatschen und leiden, ohne dass sich daraus irgendeine Konsequenz ergäbe. In diese Tristesse mischen sich jugendliche Party People – Wiedergänger, Chor und Widerpart zu den alternden Jammerlappen.

Eva Mattes als eiskühle Kapitalistin

Besser wird von alledem nichts. Es gibt flaue Anläufe, dem Stillstand doch noch eine Zukunft abzutrotzen. Mischa, Ivanovs Verwalter, dessen irre Ideen zur Sanierung des Guts auch auf keinen Punkt kommen. Ivanovs Onkel, der mit der jungen Witwe Babakina anbändelt, nur um sie abzuservieren. Anna, die Partylaune gegen den Tod setzt. Und Sascha, die glaubt, sie könne Ivanov erlösen. Irrläufer im eigenen Leben sind sie allesamt.

Karin Beier spinnt daraus ein dichtes Netz der Erwartungen, Erregungen und Enttäuschungen. Sie lässt viel Tschechow sprechen und dazu etwas Gegenwart (Klimawandel, Demokratiefrust, Kapitalismuskritik), was neben der psychologischen Feinmechanik Tschechows einigermaßen plakativ wirkt. Die Stimmung pendelt von Katerstimmung nach der Party bis in die Agonie einer Gegenwart ohne Ausweg. Und die Liebe ist auch nur ein Teil des großen Tauschgeschäfts. Kein Wunder, dass die von Astrid Klein so stilvoll eingekleidete Belegschaft bisweilen erscheint wie eine Abordnung von The Walking Dead.

Zwischen Höchstform und Langeweile

So reden sie und reden, nur geklärt wird dabei nichts. Lieber treiben sie konfus durch die Nebel ihrer Verlogenheit. Der dreistündige Abend stürmt dabei mal in Höchstform voran, um dann wieder dem sich ausbreitenden Ennui zu erliegen. Dazu gibt es punktgenaue Bilder und bleibende Auftritte. Michael Wittenborn als kalauernde Alt-Achtundsechziger-Type, die sich ob der schlaffen Jugend von heute echauffiert. Lina Beckmann, die dem Leben als wunderbar tragikomische Witwe trotzt. Und Aenne Schwarz‘ Sascha, die mit jugendlichem Esprit und Mutwillen auftrumpft - und sich dann doch unerbittlich in die ausgetretene Spur zwingt. Da braucht es schon die mit Helium gefüllte Ballons am Brautschleier, um sie in der Aufrechten zu halten ...

Am Ende ist eine Hochzeit geplatzt, eine Kranke gestorben, und einer hat sich umgebracht. Vorhang. Und das Ende der Melancholie.

