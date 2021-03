Kiel

Das Werk wurde gefördert von der Stadt Kiel im Rahmen des Projektes „Temporäre Kunst im öffentlichen Raum“. „Als es vor einem Jahr losging, war ich verzweifelt, weil alle Ausstellungen abgesagt wurden“, so die Künstlerin, die dankbar ist, dass sie durch die Arbeit an der Installation wieder einer Perspektive hatte. Alles, was in dieser Zeit auf sie einstürmte, hat sie in ihrer unverkennbar kleinteiligen Bildsprache in teils kritische, teils ironische Grafiken umgesetzt: Existenzängste, die Flucht in die Ablenkung des Internet, die Ödnis des Home Office oder die simple Frage, ob der Lippenstift in Zeiten allgemeiner Maskenpflicht nicht vielleicht ausgedient hat.

Hintersinn im Holzschnitt

Für ihre hintersinnigen Bildgeschichten bedient Karin Hilbers sich der Technik des Holzschnittes. Weiß oder schwarz grundierte Leinwände hat sie mit ein- oder mehrfarbigen Zeichnungen bedruckt, teilweise ergänzt durch Collagen mit Textschnipseln aus Zeitschriften. Ihre kurzen Ausflüge zum Einkaufen finden Niederschlag in Zeilen wie „Ruhig Blut tut Gutes“ oder „Hier gibt‘s Extrarabatte“. Dazwischen ist der Satz „Alles muss sich ändern“ geschummelt.

Von Kernkraft und Klimawandel

Auch den großen umweltpolitischen Fragen ist eine Säule gewidmet. Hier stellen die Bilder Verbindungen vom Untergang des reichen Rungholt über die Sehnsucht nach Sonne und Meer bis zum Umgang mit der Kernkraft und dem Klimawandel her. All diese Gedanken grafisch umzusetzen, sei sehr erleichternd gewesen, „eine Art gedankliches Durchatmen“, so die promovierte Biologin, die Malerei und Grafik an der Muthesius Kunsthochschule studiert hat. Mit ihrer Installation im Foyer des Mehrzweckgebäudes, wo derzeit ein Testzentrum für Studierende und Mitarbeiter eingerichtet ist, hofft sie, den Wartenden nicht nur die Zeit zu vertreiben. „Vielleicht bekommt mancher durch die humorvolle Distanz der Bilder ja auch ein wenig Abstand zu den Dingen.“

Campus der FH Kiel. Gebäude 18. Führungen nach Vereinbarung (karin.hilbers@t-online.de)