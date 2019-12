Große Freiheit 36, Docks und Prinzenbar in Hamburg, Traum GmbH, Hinterhof und Pfefferminz in Kiel, Baumgarten in Bistensee oder Lindenhof in Bad Segeberg - Karl-Hermann Günther ist einer der umtriebigsten Kluberfinder Norddeutschlands. Sonntag feiert der Kieler Kulturgastronom seinen 70. Geburtstag.