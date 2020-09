Kiel

„Das ist ja das Sensationelle an diesem Abend“, sagt Katja Oskamp mit schelmischem Lächeln im ausverkauften Literaturhaus, so sie die Reihe "Berliner Ansichten" fortsetzte. „Sie können mich alles fragen – zum Schreiben und zu Füßen.“ Die Geschichten, die sie in dem Buch Marzahn mon amour erzählt und die im letzten Jahr ein Bestseller geworden sind, erzählen von beidem. Von der Autorin, die nach dem vierten Buch, das nach drei erfolgreichen Vorgängern kein Verlag veröffentlichen wollte, mit 45 Jahren in eine Krise fiel, und von dem Ausweg, den ihr die Freundin mit ihrem Kosmetiksalon eröffnete: „Werde doch Fußpflegerin. Verstärkung könnte ich hier gebrauchen.“

Zwischen Hornhauthobel und Nagelweicher

2015 war das, Katja Oskamp machte den dafür notwendigen achtwöchigen Kurs – und tauchte in eine bis dato unbekannte Welt ein. Mit Hornhauthobeln, Eckenzangen, Nagelweicher und Limettenlotion. Mit gewitzten alten Damen, einsamen Herzen und erstaunlichen Originalen. Und Marzahn, die größte Plattenbausiedlung der DDR und bis heute als prekäre Ecke verschrien, wurde für Oskamp zu dem Ort, an dem die Jahreszeiten stärker riechen als im Rest von Berlin. So ist Marzahn mon amour auch eine Art Heimaterkundung, in der die Grenzen zwischen Erzählung und wirklichem Leben verfließen.

Menschen und ihre Geschichten

„Ich habe mich ja lange in so einer Künstlerblase bewegt“, erzählt die ehemalige Dramaturgin am Theater Rostock und Absolventin des Literaturinstituts Leipzig, „und den Wechsel in diese andere Welt habe ich sehr genossen.“ Auch bei der Lesung spürt man, wie ihr die Menschen nahegehen, um deren Füße sie sich hingebungsvoll kümmert und die sie in ihren Erzählungen – genauso kümmernd – zu Alltagshelden macht. Frau Guse, die mit Mitte 80 nicht dement ist, sondern sich nur „langsam und im Rückwärtsgang aus dem Leben entfernt“. Erwin Fritzsche, der ehemalige Beleuchter aus dem Friedrichstadtpalast, dessen inneres Koordinatensystem ebenso ins Wanken gekommen ist wie sein Gang – und der ihr mit seinem Witz und seinem Charme schnell ans Herz wächst. Die unverwüstliche Frau Blumeier, „die Zustimmungskünstlerin“ oder Herr Pietsch, der für seine einst gefragten Parteifunktionärsfähigkeiten in der Herzsportgruppe eine Fortsetzung findet.

Stolze Anti-Helden

„Solche Sachen erlebt man“, sagt sie auf die Frage aus dem Publikum. Und manchmal sei ihr dabei auch zum Heulen. Ihre Geschichten aber haben dazu einen Trotz, einen Stolz und eine Lebenswut, die fast all ihre Anti-Helden befeuert. Launig und mit Spaß an der Pointe erzählt Katja Oskamp davon, wie man das Leben in Alter oder Krankheit durchsteht. Und für ihre Kunden wird jeder Besuch im Salon zur Bühne, der Platz auf dem pinkfarbenen Thron, der sie in höhere Gefilde pumpt, zum schillernden Auftritt.

Katja Oskamp: Marzahn mon amour. Hanser Berlin, 148 Seiten, 16 Euro.