Die Liebe zum Krimi und zu Kopenhagen

„Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag heute ist“, sagt Katrine Engberg. Die Krimi-Autorin sitzt an ihrem Schreibtisch in Kopenhagen mit Blick auf die Seen in der Innenstadt und klingt etwas bedrückt. „Jeden Tag schauen wir uns an zu Hause und sagen: So etwas haben wir noch nie erlebt“, erzählt die Krimi-Autorin mit der Tänzerinnen- und Choreografinnen-Vergangenheit. Sie kennt die Geschichten der Mutter und Großmutter vom Krieg – „aber das Coronavirus, das ist unbekanntes Terrain. Es fühlt sich an wie eine neue Welt.“

Keine schöne neue Welt, eher bedrohlich wie im Science Fiction. Wie gehen Sie damit um?

Wir versuchen, weiter zu leben, machen Interviews – und ich sitze hier jeden Tag am Schreibtisch und schreibe meine Geschichten und fühle mich ein bisschen doof.

Warum?

In Dänemark gibt es das Hygge, und gleichzeitig gibt es im Norden diese oft sehr brutalen Krimis – das irritiert manche Leser. Ich finde aber, dass genau das zusammenpasst. Denn bei uns ist es sehr friedlich und geborgen und hyggelig – und genau deshalb können wir es uns leisten, mit der Gefahr und dem Unheimlichen herumzuspielen. Im Moment aber stimmt der Kontext nicht mehr. Und deshalb kommt mir mein Beruf etwas künstlich und überflüssig vor.

Sie haben sich als Krimi-Autorin schon einige bedrohliche Szenarien ausgedacht. Setzt sich da so etwas wie Corona nicht unmittelbar in Erzählung um?

Leider nicht. Ich muss sagen, dass mich Krisen wenig inspirieren. Im Gegenteil. Es lähmt mich, ich verliere meinen Fokus, meine Konzentration. Inspiration finde ich eher im Alltag und seinen Geheimnissen.

Können Sie das etwas genauer erklären?

Wenn ich etwa durch die Stadt spaziere und ein Gebäude entdecke, dass ich nie zuvor gesehen habe, und es entpuppt sich als Observatorium, das seit 50 Jahren geschlossen ist. Und drinnen sind alle Gerätschaften zum Sternegucken geblieben, unter einer dicken Schicht Staub. So ein Bild regt mich an. Daraus entstehen Geschichten.

Sie sind also niemand, der seine Fälle in Zeitungen oder den Nachrichten findet?

Nein, beim Zeitunglesen entsteht nicht so viel außer Beunruhigung und Angst vor der Zukunft. Mein Mann hat in Kopenhagen zwei Restaurants – und seine Firma verliert jeden Tag Geld. Da wird die Zukunft sehr unsicher. Meine Mutter ist gerade 81 geworden und ist natürlich besonders bedroht. Dazu parallel Geschichten zu erfinden, die auch das Unheimliches thematisieren, das fühlt sich gerade einfach falsch an.

Aber gerade in Krisenzeiten braucht es Geschichten …

Stimmt, Geschichten brauchen wir genau jetzt mehr als je zuvor. Wir brauchen die Hoffnung, dass es wieder gut wird, es wieder einen Alltag gibt. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann werde ich das tun. Deshalb habe ich auch gerade angefangen, jeden Tag auf Instagram eine Live-Sendung zu machen, in der ich vorlese. Auf diese Weise kann ich vielleicht ein bisschen Verbindung zu meinen Lesern herstellen.

Und vom neuen Fall für Jeppe Korner und Anette Werner erzählen. Das sind ja zwei sehr gegensätzliche und jeder auf seine Weise eigenwillige Ermittlertypen. Wie sind die beiden zusammen gekommen?

Ich wollte von Anfang an einen männlichen Ermittler darstellen, der stark ist, aber gleichzeitig auch einfühlsam, intuitiv, künstlerisch. Ich lese selber immer schon gerne Krimis – und ich war des Typs Macho-Ermittler etwas überdrüssig geworden. Die Männer, die ich heute kenne, sind eigentlich vielschichtiger. So einen wollte ich: einen, der auch zweifelt, verunsichert ist – eben authentisch. Jeppe ist wohl der Mann, der ich als Mann wäre. Er hat ach einiges von mir geerbt, wie meine Bakterienphobie.

Damit ist Corona ja doppelt schwierig?

Oja, ich habe wirklich schlaflose Nächte. Und wenn ich mir normalerweise 20 Mal am Tag die Hände wasche, dann ist es jetzt doppelt so viel …

Anette ist das genaue Gegenteil …

Ja, die ist so robust, hat eine enorme Energie und ist einfach sehr lebensfähig. Die zweifelt nicht, die handelt. Ein bisschen mehr von ihr hätte ich auch gern. Sie ist wohl entstanden, weil ich oft den Wunsch habe, weniger nachzudenken und einfach zu leben.

Aber in „ Glasflügel“ wird sie Mutter – und Sie muten ihr einiges zu.

Das stimmt. Aber so wird so eine Figur erst spannend. Wenn eine, die immer funktioniert, plötzlich eine Herausforderung bekommt, mit der sie nicht so einfach umgehen kann. Das Mutterwerden ist außerdem herrlich ambivalent: Es ist wunderbar und fantastisch und gleichzeitig mit Angst und Zweifel verbunden. Überhaupt erzählt Glasflügel davon, wie zerbrechlich unsere Gesellschaft und unsere Psyche ist.

Es geht um psychisch kranke Kinder, überforderte Pfleger: Im dritten Buch sind Sie unmittelbar in der aktuellen Problemlage angekommen. War das geplant?

Ich kann nie genau entscheiden, was ich schreiben möchte. Die Ideen kommen und ich greife, was mir zufliegt. Aber mir gefällt sehr die Tradition des gesellschaftskritischen Krimis, die in Skandinavien stark verankert ist. Und es freut mich, wenn ich das weiterführen darf. Außerdem ärgert mich oft, wie wir unsere verletzlichen Mitbürger, besonders die Kinder, behandeln.

Haben Sie damit Erfahrung gesammelt?

Ich war früher Tänzerin und habe mehrere Jahre lang Kindern in Pflegeheimen Tanzunterricht gegeben. Da habe ich so oft gesehen, wie hoffnungslos die Zukunft für die ist. In einem Alter, wo das ganze Leben wartet, haben sie nichts. Es macht mich zornig, wie diese Kinder nicht in die Gesellschaft integriert, sondern nur verwahrt werden.

Tänzerin wollten Sie immer schon werden, seit sie ein kleines Mädchen waren. Wie sind Sie von da zum Krimi gekommen?

Es war eigentlich immer so, dass ich schreiben wollte; es war mir aber nicht bewusst. Ich bin als Akademiker-Tochter mit Büchern aufgewachsen und es war immer schon ein Teil von mir. Ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben, auch Briefe – aber einfach so, als persönliches Ventil. Auf der Bühne war ich die Extrovertierte, beim Schreiben ganz für mich allein. Irgendwann ist mir klar geworden, wie wichtig dieses Schreiben war. Ich hatte aber nie den Mut, das jemand anderem zu zeigen.

Irgendwann haben Sie es Ihrem Mann gezeigt.

Ja, er hat den allerersten Entwurf für Krokodilwächter gelesen. Und er hat es geliebt und mir wortwörtlich gesagt: Schatz, damit wirst du weltberühmt. Dieses Vertrauen hat mir einen Schub gegeben, das Manuskript fertig zu schreiben und an einen Verlag zu schicken. Das war vor vier Jahren.

Warum Krimi?

Bei uns zu Hause gab es die Unterscheidung hohe Literatur und Krimi nicht. Da gab es nur gute Bücher und schlechte Bücher. Zu den guten gehörten auf jeden Fall Georges Simenon, Dorothy Sayers und Patricia Highsmith.

Und was macht den guten Krimi aus?

Ein guter Krimi ist dasselbe wie ein gutes Buch. Die Sprache ist mir wichtig. Sie darf nicht zu einfach sein. Ich mag es nicht, wenn es sich anfühlt, als wenn ich mit Lego baue und alles nur auf einer Ebene spielt. Was mich anregt, sind die Mysterien und Geheimnisse. Nicht zu wissen, was kommt. Und dann interessiert mich die Psychologie sehr. Warum machen wir Menschen, was wir machen? Warum sind wir so unvorhersehbar? Das finde ich aufregend.

Ihre Geschichten sind oft verzwickt und es braucht unvorhersehbare Wendungen, bis der Fall gelöst ist. Wissen Sie von Anfang an, wie es läuft oder überraschen Sie sich beim Schreiben?

Gute Frage. Für mich ist das eine Balance, die mir immer noch schwerfällt. Ich muss einerseits anfangs schon ziemlich viel wissen; aber ich darf auch nicht alles wissen. Es ist ein bisschen wie auf einer langen Reise. Man weiß ein paar Orte, die man besuchen will und macht so Punkte und Daten fest. Aber alles, was dazwischen kommt, bleibt offen. Ich versuche also zu planen und gleichzeitig flexibel zu bleiben.

Sie haben auch immer mehrere Handlungsstränge, die sie verfolgen …

Ja, das stimmt. Wenn ich fertig bin, muss ich auch jedesmal ziemlich aufräumen und meine Lektorin hat eine Menge Arbeit mit mir. Ich muss kürzen und klären und umbauen und wegschmeißen. Manchmal stecke ich zuviele Ideen in eine Geschichte. Das ist ein Luxusproblem – aber es ist wie beim Kochen, wenn man alles, was man mag auf einen Teller packt.

Ist das der Punkt, wo sich Ihr Beruf mit dem Ihres Mannes Timm Vladimir, dem Koch und TV-Moderator, trifft?

Nicht so sehr (lacht). Aber Diogenes wünscht sich sehr ein Buch von uns beiden – Krimi und Kochen. Mal sehen. Zumindest ist Timm immer noch der erste, der meine Manuskripte liest. Und wir sprechen sehr oft auch über seine Rezepte.

Kopenhagen wirkt in ihren Büchern wie ein heimlicher zusätzlicher Hauptdarsteller. Warum ist Ihnen der Ort so wichtig?

Ja, die Stadt ist viel mehr als Kulisse. Sie ist eine Art Motor in meiner Geschichte, und viele Ideen entstehen durch die Stadt. Ich baue also nicht nur einen Plot und suche danach die Orte – ich entdecke die Orte und daraus entsteht die Geschichte.

Machen Sie oft solche Stadtspaziergänge?

Kopenhagen ist für mich eine Art Schatzkiste. Wenn die Stadt eine Protagonistin wäre, wäre sie Miss Marple: Sie ist nett, niedlich und hat bestimmt Kuchen gebacken für den Besuch. Aber gleich unter der Oberfläche gibt es dunkle Ecken. Das ist in Kopenhagen mit den historischen Gebäuden und der neune Architektur auch so: darunter lagert eine dunkle Geschichte, vielfältige Subkulturen.

Und haben Sie einen heimlichen Lieblingsplatz?

Mehrere. Vor allem gefällt mir, wie sich die Stadt in den letzten Jahren immer mehr auf das Meer ausgerichtet hat. Und das Wasser im Hafen ist so rein geworden, dass mittlerweile wieder alle dort baden.

Sie haben in München Tanz studiert – und sind zurückgekehrt …

Oja, ich habe schon immer hier im Zentrum gewohnt. Jetzt wohne ich 300 Meter entfernt und habe den Blick auf die Wohnung meiner Mutter. Ich wäre gern so ein romantischer Weltreisenfreak, bin ich aber nicht. Ich bin wohl das, was man hjemmefödning nennt, was soviel heißt wie: Mir geht es am besten, wenn ich zu Hause bin.

Katrine Engberg: Glasflügel. Roman. Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg. 423 Seiten, 22 Euro.

Am Mittwoch, 25. März, um 18 Uhr, ist die Autorin in einer deutschsprachigen Lesung auf Instagram zu erleben.