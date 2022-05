Kiel

Er hat gegen Windmühlen gekämpft und Prinzessinnen gerettet. In seiner Fantasie war er ein echter Teufelskerl. Alonso Quijano, eigentlich ein armer Wicht, schuf sich nach ausführlicher Lektüre von Ritterromanen eine Welt, in der er als Don Quijote der große Held war. Einer, der ganz wild darauf war, dass man seine Geschichte weitererzählt, damit ja keine seiner großen Taten in Vergessenheit geraten würde.

Doch was für eine Figur war dieser Don Quijote wirklich? War er der edle Ritter oder ein rücksichtsloser Haudrauf? Ein Mann, der für die Frauen kämpfte oder einfach nur ein Macho? Anna-Elisabeth Frick hat sich den Roman von Miguel de Cervantes vorgeknöpft und ihn auf die Ambivalenz des Protagonisten hin untersucht.

Ein Frauen-Team entwickelt neue Perspektiven

Mit einem „reinen Frauen-Team“, zu dem neben den drei involvierten Schauspielerinnen auch Ausstatterin Martha Pinsker und Dramaturgin Ella Schilling gehören, hat sie ein Stück entwickelt, das die Geschichte aus heutiger Sicht erzählt – aus unterschiedlichen Perspektiven. „Ich war neugierig darauf, wie man diese Geschichte neu erzählen kann“, so die Regisseurin.

Ihr „Don Quijote“ ist ein Reisender, ein Abenteurer, der seine Geschichten einem Publikum präsentieren will. Doch unmittelbar vor seinem Auftritt wird er krank, das Erzählen muss er anderen überlassen. „Mir gefällt die Vorstellung, dass die drei Frauen das Heft des Handelns übernehmen“, sagt Frick.

Der weibliche Blick birgt manche Überraschung

Tatsächlich birgt der Blick auf den Romanhelden von 1605 aus weiblicher Perspektive von heute so manche Überraschung. Auf einer Bühne, die Martha Pinsker mit stilisierten Kakteen in einen kargen Un-Ort verwandelt hat, steht eine Schaukel mit klobigem Sitz, der eine prima Rosinante abgeben könnte. Eine Leinwand im Hintergrund bietet Projektionsfläche für Fotografien und Texte. Hier „übermalen“ die drei Protagonistinnen das Bild des romantischen Helden, der in ihrer Lesart so gar nicht zur Witzfigur taugt.

Jede erzählt ein Abenteuer aus dem Roman, das zu ihrem Blickwinkel passt: Während eine sich für die Rollenzuschreibung der Vergangenheit ausspricht, in der sich eine Frau beschützt fühlen konnte, sieht die zweite genau diese Klischee vom „Frauchen“ als schmückendes Beiwerk kritisch. „Und schließlich ist da noch die Dritte, die es toll findet, dass dieser Möchtegern-Ritter sich aufmacht, zu erleben, was er sich so lange vorgestellt hat.“

Und der kranke Held? Liegt auf der Bühne herum und ist zum Zuschauen verdammt …

Studio Schauspielhaus. Premiere 8. Mai. 19.30 Uhr. Tickets unter Tel. 0431/901901 oder www.theater-kiel.de