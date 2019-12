"Familientreffen" mit Elektro-Post-Punk

Kiel

Angesichts des Auftrittes der Hamburger Band Charles Lindbergh n.e.V. wandern zum Auftakt viele fragende Blicke durch den Raum. Während Haiko Herden seine NDW-nahen Sounds vom Stapel lässt, wird sonnenklar, dass Frauke Rothländer und Carol Stecker wenig bis gar nicht singen können. Nach monoton anmutenden und emotionslos dargebotenen Songs wie „Nix Los“ oder „Auf in den Kampf“ erhält das Trio verhaltenen Anstandsapplaus. Ein Erklärungsansatz wäre eventuell das Motiv der Absichtlichkeit, doch wenn dem so sein sollte, dann wird diese nicht deutlich.

Allerdings naht mit der Elektro-Post-Punk-Band Dead Astropilots Rettung für alle Musik-Liebhaber. Das Duo um Rachel Biggs (Programming der Maschinen) und Simon Dak (Gitarre) holt die Hörer schon mit ihrem ersten Stück „Giallo“ ab. Mit treibendem Elektro-Beat, Daks tiefgestimmter, verzerrter Gitarre, Synthie-Flächen und prägnantem Basslauf stellt das Gespann aus dem nordfranzösischen Lille eine breite Soundwand auf.

Dead Astropilots erinnern in Kiel an Joy Division

Selbiges gilt für das folgende „Libertine Patrol.“ Das Tempo wird zwar etwas reduziert, doch fügt sich auch hier der von Hall unterlegte Gesang genial passend in die losgelöst-spacige Songatmosphäre ein. Auffällig ist zudem, dass die Dead Astropilots keinen Wert auf übliche, in der Popmusik wiederkehrende, Songstrukturen legen und dennoch eingängig klingen. Bravo!

Somit erinnert etwa „Inside a Dream“ stark an die Post-Punk-Legenden von Joy Division, die mit ihren Liedern ebenfalls Sogwirkung generieren konnten (und immer noch tun). Die nun aufkommenden Jubelschreie sind daher mehr als berechtigt, bringen Biggs und Dak zum Lächeln und siehe da, mit dem anschließenden quirligen, hektischen und aufrührerischen „Wild Fever“ lassen sich einige Gäste im Publikum zu den ersten Tanzschritten verleiten. Dak bedankt sich im Anschluss: „It was a blast.“ Ein vielversprechender erster Deutschland-Auftritt der Dead Astropilots.

No More aus Kiel hingegen haben ihren Dienst am elektro-infizierten Post-Punk auch mit internationalen Achtungserfolgen wie „Suicide Commando“ längst getan. Sänger Andy Schwarz hält sich nicht lange mit Redenschwingen auf, freut sich über das zahlreiche Erscheinen beim „alljährlichen Familientreffen“ und weist Kollegin Tina Sanudakura zum Spielen an. Ihr Sound klingt ergreifend und zeitlos, Schwarz singt „Love is a Drug.“ Einfach mal so stehen und wirken lassen.

