Der Ex-Wrestler und Galaxienwächter Dave Bautista spielt in “Der Spion von nebenan” (Kinostart am 12. März) einen CIA-Mann, der zum Babysitter wird. Die neunjährige Sophie will von ihm zur Minispionin ausgebildet werden. Action und Klamauk sind solide, aber Bautista ist der netteste und verlässlichste Papa Bär seit Balu in Disneys “Dschungelbuch”.