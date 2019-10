Seit 25. Oktober sind die Dreharbeiten zu "Keine Zeit zu sterben" offiziell beendet. Das wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von James Bond verkündet. Kaum ist die letzte Klappe gefallen, gibt es neue Gerüchte über den 25. Bond-Film, den voraussichtlich letzten mit Daniel Craig (51) als Doppelnullagent. Wie der britische "Daily Mirror" berichtet, soll James Bond nun verheiratet sein. Und wer ist seine Ehefrau? Angeblich Léa Seydoux (34), die als Madeleine Swann zurückkehrt. Sie tauchte zuerst in " James Bond: Spectre" (2015) auf.

Wie das Blatt von einer nicht näher genannten Quelle erfahren haben will, soll es eine Szene geben, in der Craig zu Seydoux sage: "Guten Morgen, Frau Bond". Sie soll antworten: "Meinst du nicht Frau Swann?" Denn Bonds Angetraute soll ihren Mädchennamen behalten haben, was den Doppelnullagenten allerdings nicht störe. Genau das soll er an seiner Frau lieben. "Deshalb hat er sie geheiratet. Sie ist wie er tough und unabhängig. Die Tochter eines Gangsters", will die Quelle wissen. Bestätigt ist die Film-Hochzeit bisher nicht.

"Keine Zeit zu sterben" soll am 2. April 2020 in Deutschland in die Kinos kommen. Neben Craig und Seydoux kehren auch Naomie Harris (43) und Ralph Fiennes (56) zurück. Oscar-Preisträger Rami Malek (38) übernimmt die Rolle des Schurken. Ana de Armas (31) ist die neue Femme fatale. Regie führt Cary Fukunaga (42).

RND/cam/spot