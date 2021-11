Kelly Family kommt 2022 auf Weihnachtstour nach Kiel

Kiel

Zuletzt gastierte die 1974 gegründete Kelly Family vor knapp zwei Jahren in Kiel, da hieß die Halle noch Sparkassen-Arena. Damals feierten sie mit ihrem Publikum den 25. Geburtstag ihres Albums „Over The Hump“, das für die musikalische Familie 1994 den Durchbruch bedeutet hatte. Der Beginn einer Weltkarriere.

Danach erlebte die Familie eine recht wechselvolle Geschichte, und als der Stern zu sinken begann, gingen die Geschwister teils eigene Wege. Mit den Nummer-eins-Alben „We Got Love“ (2017) und „25 Years Later“ (2019) feierte die Kelly Family ein erfolgreiches Comeback.

Zwei neue Weihnachtslieder

Auch 2022 bei der „Mega Christmas Show“ mit Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, deren Auftakt am 18. November in Krefeld ist, werden nur Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul gemeinsam auf der Bühne stehen. Angekündigt haben sie zwei neue Weihnachtslieder, die im kommenden Jahr auf einem neuen Weihnachtsalbum Platz finden sollen.

Auch Hits im Programm

Bereits am 26. November kommt die Weihnachts-EP „One More Happy Christmas“ heraus, der Titelsong ist eine Neueinspielung eines Kelly-Klassikers von 1994. Im Programm hat die Kelly Family in Kiel nicht nur populäre Weihnachts-Evergreens, sondern auch einige ihrer größten Hits wie „An Angel“ oder „Fell In Love With An Alien“ bringen.

Angelo kommt mit eigener Familie

Ihr Bruder Angelo, der bei der „Mega Christmas Show“ nicht dabei sein wird, kommt aber bereits in diesem Dezember mit seiner eigenen „Family“ in die Wunderino Arena. Auch sie sind in weihnachtlicher Mission unterwegs und wollen am 10. Dezember in Kiel mit ihrem Publikum „Irish Christmas“ feiern. Ein Nachholtermin für das verschobene Konzert vom Dezember vergangenen Jahres.

Der jüngste Spross der Kelly Family, seine Frau Kira und ihre fünf Kinder werden von sieben Musikern unterstützt. Zusammen singen und spielen sie mit Fiddle, Mandoline, Dudelsack, Flöte, Gitarre und Trommeln Irish-Folk-Klassiker wie „I‘ll Tell Me Ma“ oder „Lord Of The Dance“, aber auch Songs wie „Joy To The World“, „Leise rieselt der Schnee“, „White Christmas“ oder „Driving Home For Christmas“.