Geschichten im Porzellanmantel

Plastikverpackungen aus dem Supermarkt präsentiert sie als Gipsmodelle – verwundert über deren aufwendiges Design. Als Wandinstallation zeigt sie deformierte, ihrer Funktion beraubte Trinkgefäße und Kannen, geformt nach Modellen untergegangener Porzellanmanufakturen verschiedener Länder. „Ich beobachte die Gesellschaft und ihre Gewohnheiten“, so die Künstlerin. „Exemplarisch stehen dafür Alltagsobjekte. Wie gehen wir mit Gegenständen, Formen und Dekoren um, mit denen wir uns umgeben? Und welchen Platz haben sie in unserem gegenwärtigen Gesellschaftssystem?“

Die Gesellschaft und ihre Gewohnheiten im Blick

Fragen, denen die gebürtige Serbin in ihrer Arbeit genauso nachgeht, wie der Frage nach der Herkunft. In einer Rauminstallation lässt sie wuchtige Säulen auf Spiegelfliesen zur Betondecke des Bunkers aufragen. Die Säulen sind ummantelt mit Textilien, die mit Porzellanmasse übergossen sind. Winzige Fitzelchen der Stoffe lugen aus der weißen Masse hervor – hier ein markantes Muster mit Wiedererkennungswert, dort ein Schild mit Hinweis aufs Herstellungsland.

Und alles ist komplett recyclebar

„Meine Arbeiten entstehen in Kommunikation mit den Menschen in der Region“, erzählt die 38-Jährige, die sich seit 2009 als künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Stadttöpferei Neumünster immer wieder über Publikumsresonanz freut. Etwa im November 2018, als sie via Medienaufruf um Textilien aus Privathaushalten bat. „Ich konnte mich vor Tüten mit Stoffen kaum retten und jeder der etwas brachte, hat mir Geschichten dazu erzählt.“ Bei der Verarbeitung habe sie eine besondere Verantwortung gefühlt, sagt Danijela Pivasevic-Tenner. Verantwortung empfindet sie auch gegenüber dem Material, das in ihrer Kunst zum Einsatz kommt. Für die Säulen hat sie ungebranntes Porzellan verwendet – und alles ist komplett recyclebar.

Eröffnung heute, 9. Januar, 18 Uhr. Bis 5. Februar, Mi. 10-20 Uhr und nach Vereinbarung: bunker-d@fh-kiel.de

