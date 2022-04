Keramikkünstlerin Danijela Pivaševic-Tenner in der Gerisch-Stiftung

Neumünster

  Ein Blubbern und Gluckern zieht durch den nagelneuen Ausstellungsraum der Gerisch-Stiftung. Quelle des Geräusches ist ein Video. Im Zeitraffer lösen sich hier Einweg-Becher, bekannt als Wegwerfware „to-go“, im Wasser eines gläsernen Bassins in ein Nichts aus weißen Schlieren auf.

Danijela Pivaševic-Tenner hat die Becher aus weißer Porzellanmasse gegossen – nach deren Auflösung kann sie das Material zurückgewinnen und wiederverwenden. „Disposable life“ nennt die Bildhauerin und Keramikkünstlerin ihre kleine aber eindrucksvolle Schau, mit dem sie ein Gastspiel in ihrer langjährigen Wahlheimat Neumünster gibt. Hier war sie 2009 bis 2020 Künstlerische Leiterin der Stadttöpferei tätig, bis sie vor zwei Jahren nach Berlin ging, um die Leitung der Keramikwerkstatt der dortigen Universität der Künste zu übernehmen.

„Ich überlege mir immer, welche Möglichkeiten der Ausstellungsraum bietet. In dem bislang als Kino-Saal genutztem Raum musste einfach eine Video-Arbeit gezeigt werden“, sagt die gebürtige Serbin, die in Belgrad und Berlin studiert hat. Ihre ungewöhnliche keramische Arbeit entwickelt sie aus einem konzeptuellen Ansatz heraus, der immer auch einen gesellschaftlichen Kommentar beinhaltet. Indem sie wie in der Gerisch-Stiftung den Zersetzungsprozess von Objekten ästhetisiert, die nach kurzem Gebrauch entsorgt werden, hält sie dem Betrachter den Spiegel vor.

So auch mit den auf Sockeln präsentierten, deformierten Bechern und den zerknautschen Mund-Nasen-Masken, die wie Bildobjekte an der Wand hängen. Aus weißem Porzellan gebrannt und auf Hochglanz poliert, wirken Masken und Becher trotz ihrer zerdrückten Form hochwertig, ja kostbar, was sie, als kleine Serie produziert, tatsächlich auch sind.

Gerisch-Stiftung Neumünster mit Keramik von Danijela Pivaševic-Tenner

„Ich brenne nur kleine Serien“, so die 42-Jährige, die ab Juli im Eisenkunstguss Museum in Büdelsdorf künstlerische Interventionen präsentiert und bereits ab Juni mit ihren Berliner Studierenden auf der diesjährigen Documenta vertreten sein wird. Für große Installationen verwendet sie übrigens grundsätzlich ungebranntes Material. „Das kann ich recyceln und muss kein schlechtes Gewissen haben.“

Wiederverwendbar wird auch die Porzellanmasse sein, in die sich eine großformatige Arbeit während der laufenden Ausstellung „zurückverwandeln“ wird. Sie besteht aus sorgfältig gestapelten, mit rundem Deckel versehenen Bubble-Tea-Bechern in einem gläsernen Bassin. Zur Eröffnung gießt Danijela Pivaševic-Tenner ein wenig Wasser ins Bassin. „Nach und nach werden die Formen sich zersetzen.“

Gerisch-Stiftung Neumünster, Brachenfelder Str. 69. Bis 3. Juli. Mi-So 12-18 Uhr.