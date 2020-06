Neumünster

Ab dem Wintersemester 2020/2021 wird Danijela Pivasevic-Tenner die Keramikwerkstatt an der Universität der Künste in Berlin leiten. Elf Jahre in Neumünster, wo sie 2009 als Stipendiatin begann, sind dann für sie Geschichte.

Von Belgrad über Berlin nach Neumünster

Von der Kleinstadt in die Hauptstadt – für Danijela Pivasevic-Tenner ist das kein Problem. Nachdem sie in Belgrad zunächst ein Diplom als Textildesignerin, dann als Keramikerin abgelegt hatte, war sie Gaststudentin in Berlin Weißensee. „Ich kam direkt von Berlin in den Norden. Hier habe ich die Ruhe genossen, die man bei dem großen kulturellen Angebot in der Großstadt nicht findet.“ Glücklich sei sie in der Schwalestadt gewesen, die sie bis heute vehement gegen all jene verteidigt, denen sich der Charme von Neumünster nicht erschlossen hat. „Ich bin direkt zum Anwalt der Stadt geworden“, sagt sie schmunzelnd.

"Es kann noch ein Stück weitergehen"

Sie formt perfekte Teekannen mit reizvollem Dekor und beraubt die noch weichen Gefäße durch gezielte Deformation ihrer Funktionalität. Sie überzieht Möbel mit weißer Porzellanmasse und freut sich am Craquelé, das beim Trocknungsprozess entsteht. All ihre künstlerischen Visionen und Ideen habe sie sich hier erfüllen können. „Aber ich sehe auch, dass es noch ein Stück weiter gehen kann. Und diese Möglichkeit will ich unbedingt ergreifen.“

Theorie und Praxis an der UdK

In Berlin wird sie an der UdK neben der praktischen Arbeit mit den Studierenden auch Vorlesungen halten. „Eine spannende Mischung zwischen Theorie und Praxis“ nennt sie das – und kann auch in der Lehre auf Erfahrung zurückgreifen: 2016 bis 2018 war sie als Gastdozentin an der CAU Kiel tätig.

Traditionen neu interpretiert

Selbstbewusst konnte sie sich auf die ausgeschriebene Stelle bewerben – und die Zusage ließ nicht lange auf sich warten. Beeindruckt von ihrer künstlerische Arbeit, mit der sie Traditionen neu interpretiert, waren ihre künftigen Arbeitgeber auch über ihre rege Teilnahme an internationalen Symposien informiert, die sie in den letzten Jahren unter anderem nach Israel und Indien führten. „Ich wünsche mir, dass ich dort ähnliche Freiheiten habe“, sagt sie. „Aber das Institut kann im Grunde nur gewinnen, wenn man so aktiv ist und sie wollten schließlich jemanden, der so arbeitet wie ich.“

Ausschreibungfrist für Nachfolge gerade beendet

Vor kurzem ist die Mutter zweier Töchter 40 geworden und findet es „unheimlich aufregend“, ihr gut funktionierendes, im positiven Sinne eingefahrenes Leben hinter sich zu lassen und mit der ganzen Familie noch einmal neu anzufangen. Nachdem die Wohnungssuche sich schwieriger gestaltet hatte als gedacht, ist sie froh, dass auch dieses Thema jetzt abgehakt ist. Bis zum Umzug zum 1. August ist erst einmal Packen angesagt. „Das ist das einzige, worauf ich keine Lust habe“, sagt sie und lacht. Noch ist sie beinahe täglich im offenen Atelier im Fürsthof anzutreffen und freut sich über die Besucher, die kommen, schauen, und auch etwas kaufen. „Das muss ich dann nicht einpacken.“ Die Ausschreibungsfrist für ihre Nachfolge in Neumünster ist gerade abgelaufen.

