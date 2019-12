KN-Autoren stellen ihre Lieblingsbücher vor

Kiel

Buch des Jahres - Andrea Wulf/ Lillian Melcher: Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (C. Bertelsmann). Was eine Überseereise wie die Humboldts in den Jahren 1799 bis 1804 bedeutete, ist heute kaum vorstellbar. In Bildern zwischen Kunst und Comic, Tagebuch und akribischen Listen wird in dieser vielschichtigen Graphic Novel mit dem Universalgenie auch das Abenteuer des Wissens gefeiert.

Buch fürs Leben - Herman Melville: Billy Budd (Diogenes). Aber in den Tauchfahrten in den menschlichen Charakter wird der Kosmos „ Schiff“ zum Sinnbild für die Menschheit, so wie in der nur scheinbar kleinen Geschichte vom „schönen Matrosen“ Billy, der über die Intrige eines Offiziers seine Unschuld verliert.

Buch für blaue Nachmittage - Dirk von Lowtzow: Aus dem Dachsbau (KiWi). In manchen Sätzen fühlt man sich wie in einem Tocotronic-Song. So licht und unprätentiös entfaltet Frontmann von Lowtzow hier Erinnerungsschnipsel und Alltagsszenen. Eine enzyklopädische Selbstbeschreibung und eine hellsichtige Wanderung durch Achtziger und Neunziger.

Buch mit Widerhaken - Fuminori Nakamura: Der Revolver (Diogenes). Die Sätze sind scharfkantig kühl, der Noir-Stil entfaltet den Sog des Beiläufigen. Mit einem gefundenen Revolver treibt der Held durch die nächtliche Großstadt – ein Schuss wird immer wahrscheinlicher. Die Geschichte einer Obsession und eine melancholische Studie der Verlorenheit.

Buch zum Verschenken - Kat Menschik: Essen essen (Galiani). Seelenwärmende Geschichten und appetitliche Illustrationen finden in dem witzigen, knallbunten Kochbuch der Berliner Zeichnerin entspannt mit allerlei Lieblingsrezepten zueinander – von Hüfthockerkuchen bis Steinpilzbutter. Von Ruth Bender

Sinnentleerte Arbeit

Buch des Jahres - Juan S. Guse: Miami Punk ( S. Fischer Verlag). Das figurenreiche Panorama um einen Miami Beach, von dessen Küste sich der Atlantik um 500 Kilometer zurückgezogen hat, handelt von neuen Technologien, alternativen Realitäten und sinnentleerter Arbeit. Dabei bleibt der experimentelle Roman immer optimistisch.

Buch fürs Leben - Mircea Cartarescu: Solenoid (Zsolnay). Die hypnotische Geschichte eines rumänischen Lehrers, unter dessen Haus sich eine geheimnisvolle elektrische Spule befindet, die nicht nur ihn, sondern die gesamte Welt zu verändern scheint. Der Monumentalroman des vielfach preisgekrönten Autors erweist sich als eine verstörend amüsante Lektüre.

Buch für blaue Nachmittage - Gerald Murnane: Grenzbezirke (Bibliothek Suhrkamp). Ein Mann zieht sich zurück, um sein Leben zu rekapitulieren – und fördert Schicht um Schicht Ereignisse zutage, deren Kombination einem unsichtbaren Plan zu folgen scheint. Lesen als behutsamer und meditativer Akt.

Buch mit Widerhaken - Benjamin Balint: Kafkas letzter Prozess (Berenberg). Verschollene Koffer, unbekannte Manuskripte: Die Irrungen um Franz Kafkas Jahrhundertnachlass haben das Zeug zum literarischen Krimi. Wer sich für den großen Prager Autor begeistert, kommt um diese fesselnde Lektüre nicht herum.

Buch zum Verschenken - Hannes Hansen: Jenes volle satte Gelb (Edition Grabener). Lakonisch und bilderreich: Mit der Geschichte eines Heimkehrers in der Wendezeit liefert der Kieler Autor nicht nur ein sensibles psychologisches Porträt, sondern zugleich eine große Hommage an die Kulturstadt Potsdam. Souveräner lässt sich nicht erzählen! Von Kai U. Jürgens

Fünf Frauen, fünf Leben

Buch des Jahres - Daniela Krien Die Liebe im Ernstfall (Diogenes). Fünf Frauen, fünf Leben, deren Wege sich männerbedingt in der DDR nach der Wende kreuzen – und die ewige Suche nach bedingungsloser Liebe. Ein Buch über Träume und Lebenslügen – sowie über die grausamen Brüche im Leben, wenn Liebesbeziehungen zu Ende gehen.

Buch fürs Leben - Doris Dörrie Leben, Schreiben, Atmen (Diogenes). „Wir sind alle Geschichtenerzähler“, sagt die Autorin, Regisseurin und Drehbuchschreiberin, und der Leser erfährt unglaublich viel Unterhaltsames und Biografisches aus ihrem Leben. Dazu gibt es Tipps und Anregungen für alle, die schreiben möchten. Also, „schreibt los, jetzt!“

Buch für blaue Nachmittage - Peter Lindbergh. Dior (Taschen). Es war das letzte Buchprojekt des im September verstorbenen Starfotografen und zeigt in zwei Bänden wunderschöne Aufnahmen mit Dior-Kreationen der vergangenen 70 Jahre – aufgenommen inmitten des Trubels am Times Square.

Buch mit Widerhaken - Isabel Bogdan Laufen ( Kiepenheuer&Witsch). „Ich kann nicht mehr“, so beginnt der zweite Roman der Autorin. Doch die Protagonistin läuft weiter – nicht davon, sondern zurück ins Leben. Lässt Trauer und Leere, Selbstzweifel und Schmerz ganz allmählich hinter sich. Mehr darf an dieser Stelle nicht verraten werden ...

Buch zum Verschenken - Sophie Passmann Alte weiße Männer – Ein Schlichtungsversuch (KiWi). Sind Sie ein alter weißer Mann? Spätestens nach der Lektüre dieser wunderbaren Gespräche von Sophie Passmann mit verschiedensten „Männern, die in gesellschaftlichen Eliten Macht innehaben“ – von Marcel Reif bis Kai Diekmann, von Robert Habeck bis Christoph Amend – wissen Sie es! Und wenn nicht? Dann ist es zumindest allerfeinste Unterhaltung mit feministischem Touch. Von Susanne Färber

Beobachtungen, Anekdoten, Essayistisches

Buch des Jahres Saša Stanišić - Herkunft ( Luchterhand). Die mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Autobiographie ist so berührend wie pointiert erzählt. Beobachtungen, Anekdoten, Essayistisches und Philosophisches ist geprägt durch die Erinnerungen des Autors an den Bürgerkrieg in seiner bosnischen Heimat, die er 1992 als 14-Jähriger verlassen musste.

Buch fürs Leben - Mathijs Deen, Unter den Menschen (Mare). In dieser lakonischen Geschichte voller Leerstellen entwirft der Autor das sensible Bild zweier Menschen, die im Grunde beziehungsunfähig sind. Auf einem Bauernhof am Ende der Welt lernen sie sich unter profanen Umständen kennen und kommen sich erstaunlicher Weise näher.

Buch für blaue Nachmittage - Tracy Barone: Thanksgiving (Diogenes). Seit die Protagonistin in der Pubertät von ihrer Adoption erfahren hat, fühlt sie sich als Fremdkörper in ihrer Familie. Gedrückt von einer unsichtbaren Last macht sie sich auf die Suche ihrer biologischen Wurzeln. Ein Roman mit autobiographischen Zügen – man glaubt jedes Wort.

Buch mit Widerhaken - Franziska Hauser: Die Gewitterschwimmerin ( Eichborn). Die Familiengeschichte der Erzählerin ist kompliziert, ihre Kindheit durch sexuelle Übergriffe des Vaters schwer belastet. Längst erwachsen geworden, kommt sie mit dem Leben nicht zurecht – und geht immer wieder bei Gewitter ins Wasser, als wolle sie vor dem Leben davonschwimmen.

Buch zum Verschenken - Natasha Solomons: Das goldene Palais (Kindler). Beinahe altmodisch wirkt diese romantische Saga über die jüdische Familie Goldbaum, deren Mitglieder sich als einflussreiche Bankiers im 20. Jahrhundert über Europa verteilen. Die Autorin verstrickt Greta Goldbaum in die Macht des Geldes und der Liebe, in Politik und latenten Antisemitismus. Von Sabine Tholund

Viel guter Stoff

Buch des Jahres - Ian McEwan: Die Kakerlake ( Diogenes Verlag). In der Kürze liegt viel Würze: Gerade einmal 133 Seiten genügen McEwan um den Brexit-Wahnsinn als leichtfüßig kafkaeske Satire auf den Punkt zu bringen.

Buch fürs Leben - Victor Hugo: Die Elenden / Les Misérables (Aufbau Taschenbuch oder Hörbuch Audio Verlag). Viel guter Stoff, um das romantische 19. Jahrhundert und die Gesellschaft bis heute zu verstehen. Am besten man nimmt sich 57 Stunden Zeit, um sich den Wunderschinken des „französischen Goethe“ von Gert Westphal vorlesen zu lassen.

Buch für blaue Nachmittage - Jens Berger: 111 Gründe, klassische Musik zu lieben (Taschenbuch Schwarzkopf & Schwarzkopf). Portiönchen, für Einsteiger und Kenner gleichermaßen geeignet: Berger hat einen überzeugend persönlichen und humorvollen Weg gefunden, die Welt von Oper und Konzert amüsant schmackhaft zu machen, ohne dabei Unsinn zu reden.

Buch mit Widerhaken - Lea Singer: „Der Klavierschüler“ (Schweizer Kampa Verlag, Zürich). „Es gibt drei Arten von Pianisten: jüdische Pianisten, homosexuelle Pianisten – und schlechte Pianisten“, soll Vladimir Horowitz einmal gewitzelt haben. Zu letzteren gehörte er eindeutig nicht. Auf Grundlage unveröffentlichter Briefe hat Lea Singer ein spannungsvoll trauriges Porträt des seltsamen Tastenzauberers geschaffen, kunstvoll verpackt in einer Rahmenhandlung zwischen Leben und Tod.

Buch zum Verschenken - Helmut Deutsch: Gesang auf Händen tragen – Mein Leben als Liedbegleiter (Henschel Verlag). Ein schönes Buch über die reiche Poesie des Kunstliedes, über Sängerstars von Hermann Prey bis Jonas Kaufmann ... Der Mann am Klavier hat etwas zu sagen. Von Christian Strehk

Verlust von Heimat

Buch des Jahres - Sally Rooney: Gespräch mit Freunden ( Luchterhand). Frances und Bobbi sind Studenten in Dublin, der Blick der beiden auf die Moderne ist so messerscharf wie schonunglos. Aber auch kluge junge Köpfe sind vor Selbstzweifeln nicht gefeit. Die irische Schriftstellerin Sally Rooney debütiert mit einem brillanten Roman über die Millenniumsgeneration.

Buch fürs Leben - Jochen Missfeldt: Solsbüll (rororo). Ein Dorf in Angeln, am Rand der Welt. Über drei Generationen hinweg entwickelt Jochen Missfeldt die Geschichte der Familie Hassee, spiegelt das Große im Kleinen. Einer der besten Romane über das 20. Jahrhundert.

Buch für blaue Nachmittage - Erik Fosnes Hansen: Ein Hummerleben ( Kiepenheuer & Witsch). Mitten in den 80er Jahren ist das Schicksal des einst mondänen Hotels in den norwegischen Bergen so unausweichlich wie das der Hummer, die im Kochtopf landen. Wie der etwas wunderliche Direktor Zacchariassen mit dem Ruin umgeht, lässt Fosnes Hansen dessen Enkel erzählen. Wunderbar wie jedes Buch des Norwegers.

Buch mit Widerhaken - Steffen Mau: Lütten Klein ( Suhrkamp). 30 Jahre nach dem Mauerfall nimmt der Soziologe die Rostocker Plattensiedlung Lütten Klein unter die Lupe. Als Profi hat er jede Menge Zahlenmaterial parat, aber als Kind von Lütten Klein auch eine persönliche Verbindung. Ein Buch über radikale Veränderungen und den Verlust von Heimat.

Buch zum Verschenken - Axel Hacke: Wozu wir da sind (Kunstmann). Nichts von dem, was Walter Wemut, Experte für Nachrufe, uns über das Glück verrät, ist wirklich neu. Und trotzdem sinnt man mit ihm der großen Frage gern nach. Von Anne Voigt

