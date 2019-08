Kiel

Großformatige Fotografien hängen in den Fenstern – Schwarzweißbilder von Menschen zwischen Zaungittern an einem Grenzübergang zwischen Jerusalem und Ramallah. Die Aufnahmen entstanden 2010 während eines ihrer vielen Aufenthalte im Rahmen des Projekts „radius of art - Kulturwochen Nahost“ (2005-2015), dessen künstlerische Leitung sie hatte.

Das Fotografieren ist nur ein Nebenschauplatz in der Kunst der umtriebigen Wahl-Kielerin, die in erster Linie Keramikerin ist. „Schon als Jugendliche habe ich gern mit Ton gearbeitet und nach dem Abitur ein Praktikum in einer Töpferei absolviert“, erzählt sie. „Doch ich wollte gern in die Kunst.“ Von der damaligen Muthesiusschule bekam sie auf ihre Bewerbung hin eine Zusage, studierte zunächst Grafik bei Ekkehard Thieme und Fritz Bauer, später Keramik bei Johannes Gebhardt, ihr Diplom machte sie bei Kerstin Abraham.

Keramische Installationen, Objekte und Wandarbeiten

Klassische Gefäßkeramik war ihre Sache nie. „Ich habe zwar zum Thema Gefäß gearbeitet, aber immer sehr frei.“ Entsprechend ist der Galerieraum angefüllt mit keramischen Installationen, Objekten und Wandarbeiten. Sie alle erzählen eine Geschichte – „lesen“ kann man sie jedoch erst auf den zweiten oder dritten Blick. Da sind zum Beispiel die putzigen Häuschen, die, mit Mustern und Herzchen versehen, an einer Wand hängen. "Desperate Housewifes" heißt die Arbeit von 2005, mit der die Mutter dreier Töchter augenzwinkernd das Gefühl der zeitweisen Fixierung auf Haus und Familie thematisiert.

Heitere Leichtigkeit ist eher die Ausnahme

Heitere Leichtigkeit findet sich in der Kunst von Anke Müffelmann ansonsten eher selten. Neben feministischen und gesellschaftlichen Themen stehen Geschichte und Erinnerungskultur im Fokus ihres Interesses. Wie ausgewrungene Kleidungsstücke liegen weiße Objekte auf einem Gitter – stumme Zeugen der Arbeit einer Wäscherin, die niemand zur Kenntnis nimmt. Die Installation Weiße Wäsche (2017) aus kunstvoll verknäuelten Tonfäden wurde mit dem Landesschau-Kunstpreis belohnt. In der Bodenarbeit Tränenmeer stellt sie das Motiv in einen neuen Kontext. Die hier blau gefärbten Knäuel, wie Körper individuell geformt, sind von Schiffstampen aus schwarzer Keramik umgeben. „Die Knäuel könnten Überreste von Gestrandeten sein. Jedes Kleidungsstück mahnt an, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken“, so die Künstlerin, deren Arbeit schon lange politisch geprägt ist.

Versteckspiel mit Küchenhandtüchern

Allerhand Assoziationen bieten sich angesichts ihrer Objekte und Installationen, allzu erzählerisch will sie jedoch nicht sein. Ein Versteckspiel gönnt sie sich mit einer Reihe schlichter Küchenhandtücher, bestickt mit farbigen QR-Codes. Hinter den Codes verbergen sich alte Hausfrauen-Weisheiten wie „Trautes Heim, Glück allein.“ „Niemand will diese Sprüche lesen“, sagt Anke Müffelmann. „doch die Denkmuster bestehen noch immer.“ Raffinierter kann man diesen Hinweis kaum verschlüsseln.

Brunswiker Pavillon, Kiel. Bis 15. September. Di-Do 10-17, Fr-So 11-16 Uhr.

