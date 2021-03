Kiel

Tina Sanudakura und Andy Schwarz von No More machen zwar keinen Hehl daraus, dass jene Serie, für die sie Tracks liefern sollten, tatsächlich produziert wurde. Allerdings machen sie besagte Tür ihrerseits allenfalls einen Spalt weit auf und zeigen sich freundlich zugeknöpft bei der Erwähnung jener neuen, auf Amazon Prime gestreamten Serie um die junge Berliner Prostituierte Christiane Felscherinow und ihrer ebenfalls drogenabhängigen Clique, die in den späten 70ern spielt und auf deren Erlebnissen beruht.

Tracks sollen die Atmosphäre im Berlin der Spätsiebziger spiegeln

„Keine Ahnung“, reagiert sie lachend auf die Spekulation und er verweist darauf, das Schöne an Codes sei es ja, dass jeder in sie hineininterpretieren könne, was er möge: „Wir können nicht alles aufklären, sagen wir es mal so.“ Von „Sketches“, von Skizzen sei die Rede, weil sich das Kieler Duo beim Komponieren Szenen vorstellte, die in der Serie hätten vorkommen können. Für das neue Album wählten No More dann 22 Stücke aus, die die „Atmosphäre dieser Szenerie“ der späten 70er in Berlin spiegeln sollen.

Bowies Berlin-Alben-Trilogie großer Einfluss

Was verbinden beide denn mit dieser Atmosphäre und überhaupt mit jenen Zeiten in der damaligen Mauerstadt? „Ich war das erste Mal 1980 in Berlin“, erinnert sich Tina Sanudakura. Die Diskothek „S.O.U.N.D.“, in der Christiane F. und Freunde regelmäßig abhingen, habe sie allerdings nie kennengelernt. „Wir hatten eine leicht ambivalente Beziehung zu Berlin in der Zeit“, blickt Andy Schwarz zurück.

„Das war eben halt ‘ne Ausnahmestadt. Musikalisch haben uns die Bowie-Alben aus der Berlin-Zeit sehr beeinflusst („Low“, „Heroes“ und „Lodger“, d. Red.).“ Auf denen käme schon ein Teil der Atmosphäre rüber - sich eingeschlossen zu fühlen, was ja Angst hervorrufen könne, aber zugleich auch eine Insel zu haben, auf der ganz viel möglich sei.

Band aus Kiel: „Berlin Soul“ ist ein Schlüsseltrack auf neue Album

Apropos David Bowie: Insbesondere „Berlin Soul“, zu dem No More just ein Musikvideo veröffentlicht haben, ist bowiesk geraten. Zitieren die Synthies partiell die Gitarren in Bowies Song „Heroes“? „Kommt hin“, bestätigt das Duo unisono. „Berlin Soul“ sei ein Schlüsseltrack auf dem Album, aber auch das „W. K. V. B. Z.-Theme“ zu Beginn, sagt Schwarz, und seine Partnerin nennt noch das düstere, an Velvet Underground erinnernde und von einem mächtigen Fundament aus Synthesizern getragene „You Have To Paint It“.

Es wäre ihr erster Soundtrack gewesen

Es wäre No Mores erster Score gewesen, zuvor gab‘s mal Stücke für „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“. Ist da nun ein Verlustgefühl? „Nö, bei mir eigentlich nicht“, sagt Tina Sanudakura. „Dadurch haben wir jetzt ein eigenes Album rausgebracht.“ Natürlich sei es schade, findet Andy Schwarz. Mitte vergangenen Jahres sei ihnen klar geworden, dass es kein Soundtrack, sondern ein Album werden würde. Was Nachbearbeitungen notwendig gemacht habe.

„Einige Stücke waren erst wesentlich länger, andere wesentlich kürzer“, erzählt Schwarz. Aus rund zweistündigem Material hätten sie schöpfen können, aber nicht bei allen Tracks habe es funktioniert. „In so einem Soundtrack werden die Songs ja oft nicht ausgespielt, nur so zehn Sekunden bis 40, 50 Sekunden.“ Allerdings habe er bei einigen Stücken eher Probleme gehabt, sie zu kürzen, da sie aus Improvisationen entstanden seien.

Neue Songs auch auf Kassette

Erschienen ist No Mores neues Album nicht nur als Download oder Stream. Sondern auch als CD - limitiert in handgemaltem LP-Cover inklusive einem gezeichneten Unikat, das einen der Protagonisten aus dem Film zeigt. Und - ebenfalls handgemacht und limitiert - auf Kassette.

Auf Tape aus Nostalgie, die übrigens auch im Trend liegt? „Passt eigentlich nicht“, sinniert Tina Sanudakura, „eher, dass es ein Medium aus den späten Siebzigern ist. Ich persönlich habe auch gerne was in der Hand und das Gefühl, es ist echt. Und wir können in einer Zeit ohne Konzerte ein Verbindungsglied zu den Leuten schaffen. Ihnen etwas geben.“