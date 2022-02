Kiel

Beginnen wir mit einem Zitat aus der Welt des Films. Es geht um „A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn“ (2001). Akiva Goldsman, Drehbuchautor des Films, sagt im DVD-Feature „Entwicklung eines Drehbuches“: „Filme, in denen es um psychische Störungen geht, sind wie ein Besuch im Zoo. Sie können wunderbar sein. Aber geht man mit normalen Person hin und beobachtet, wie sich psychisch kranke Menschen verhalten, sieht man die Krankheit nur von außen. Das schadet unserer Fähigkeit zu Mitgefühl und Verständnis. Könnten wir die Welt so sehen, wie psychisch Kranke sie wahrnehmen, hätten wir ein ganz anderes Bild von ihnen.“

Rückkehr ins „normale“ Leben

Das Stück Elling von Axel Hellstenius (nddt. Hartmut Cyriacks, Peter Nissen) durchbricht diese Wahrnehmungsbarriere. Basierend auf Ingvar Ambjørnsens Roman „Blutsbrüder“ erzählt es von zwei recht wundersamen Freunden, die nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrischen Klinik wieder ins „normale“ Leben zurückkehren sollen. Dafür hat der Staat ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die Bühnenbildnerin Annedore Hedde-Schürmann mit nackten blassgrün-strukturierten Wänden und spärlichem Mobiliar als Szenerie darstellt, die viel von der inneren Leere und Verwirrung der Protagonisten erzählt. Zur Seite gestellt ist den Kauzen der Sozialarbeiter Frank (Hans Kallsen als wohlwollender Spät-Hippie, der aber keinesfalls naiv agiert).

Zwei wundersame Freunde

Seine Schützlinge: Elling, überaus ängstlich, intelligent, immer (über-)korrekt gekleidet, ein Putzteufel, geprägt von der bittersüßen Erinnerung an seine verstorbene Mutter. Er ist Helene Fischer Fan allerdings auch mit Drang zur gehobenen Lyrik. Und Kai Uwe, äußerlich das genaue Gegenteil. Mit Wollmütze, Sonnenbrille, Jeans und schweren Stiefeln betritt er die Bühne. Kai Uwe ist groß, praktisch veranlagt, aufbrausend, unsicher. Er will endlich eine Frau in die Kiste kriegen und versucht es mit Telefonsex. Und das obwohl der Fernsprechapparat für die Männer WG an sich schon eine mysteriöse Bedrohung darstellt. Ebenso wie ein Gang ins Restaurant (als charmante Kellnerin gibt Mareike Reimers ihr NBK-Debüt).

Die Zukunft kann kommen

Regisseur Karl-Heinz Langer lotet den steinigen Weg auf dem sich die Freunde zur Selbstbestimmung voran tasten, komisch, sensibel, liebevoll und höchst unterhaltsam aus. Dazu bieten Markus Laurenat als Elling und Ulli Thode als Kai Uwe eine Glanzleistung. Wie sich die beiden in ihren Nöten aneinander klammern und dabei trotzdem versuchen, ihre eigene Identität zu finden, ist großartig gespielt. Irgendwann geht Elling allein zu einem Lyrik-Abend während Kai Uwe mit der hochschwangeren Heidrun anbandelt, die Sabine Alipour (in einem kurzem Flashback auch als Bedienstete der psychiatrischen Klinik zu sehen) wunderbar als kokett-liebenswertes Dummerchen anlegt. Für Elling und Kai Uwe heißt es schlussendlich: Die Zukunft kann kommen. Großer Applaus.

