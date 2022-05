Flensburg/Kiel

Optimistisch blicken angesichts der neuen Corona-Regeln die Macher der 18. Folk Baltica auf den Start mit den Eröffnungskonzerten am 6. Mai in Sonderburg und am 7. Mai in Husum. 34 Konzerte soll es beim deutsch-dänischen Festival unter dem Titel „Klang & Bewegung“ bis zum 15. Mai grenzübergreifend an 30 Spielorten geben.

Zwei Konzerte sind für Kiel geplant. Premiere feiert die Folk Baltica am 12. Mai in der Pumpe, wo das 1989 gegründete schwedische Folk-Rock-Quintett Hoven Droven mit seiner speziellen Version nordischer Folkmusik dem Publikum Beine machen will. Ein weiterer Termin – wie bereits in den Vorjahren – ist im Kulturforum. Dort spielen am 14. Mai in einem Doppelkonzert The Nordic Fiddlers Bloc, zu dem der Norweger Olav L. Mjelva an der Hardanger-Geige zählt, der Schwede Anders Hall (Viola, Bratsche) und der Geiger Kevin Henderson von den Shetland-Inseln sowie das schwedische Duo Esbjörn Hazelius (Gesang, Cittern, Gitarre) und Johan Hedin (Nyckelharpa, Gesang).

„Wir können als Menschen wieder zusammenkommen“, freut sich der dänische Geiger Harald Haugaard, künstlerischer Leiter des Festivals, auch mit Blick darauf, dass im November noch nicht sicher war, ob die Folk Baltica über die Bühne gehen könne. „Durch die Kraft der Musik können wir wieder eine Gemeinsamkeit bilden.“ Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Corona-Lage in den September verschoben worden.

Der Kartenvorverkauf habe stagniert und sei „kein Vergleich zur Zeit vor Corona“, berichtet Elisabeth Klose, neben Nele Spitzley Leiterin der Folk Baltica. „Aber wir merken schon, wo wir näher ans Festival kommen und die Regeln auch klarer werden, dass der Vorkauf anzieht.“ Der recht frühe Termin des Festivals sei daher zwar einerseits nicht günstig, räumt Nele Spitzley ein, „aber wir sind mit die Ersten, die wieder was anbieten“; und im September wäre die Konkurrenz durch andere Veranstaltungen dann viel größer gewesen.

Am Programm der diesjährigen Folk Baltica, die mit dem Norweger Hallgrim Hansegard erstmals einen Tänzer und Choreografen als Hauskünstler hat, habe sich seit der ersten Präsentation im November nicht geändert, erzählt Harald Haugaard. Erstmals gibt es Inselkonzerte auf Alsen, Föhr und Röm, und beim „Folk -Salon“ im Palais Augustina in Augustenborg trifft zum ersten Mal das eigens für das Festival gegründete vierköpfige skandinavische Frauenensemble „Milla’s Nordic Lights“ zusammen.

Karten, Infos und Hörproben unter www.folkbaltica.de