Diesmal denken sie groß. Der Erfolg des „Together Kiel Open Air“ im Vorjahr habe sie dazu motiviert, bestätigt Nicolas Grimm. „Als wir da gesehen haben, wie groß der Andrang war, hat uns das Mut gegeben.“ Rund 15.000 Gäste strömten damals von Anfang bis Ende August aufs Nordmarksportfeld, maximal knapp 1000 pro Show. Erlebten prominente Acts wie Leoniden, Antilopen Gang, Provinz, Giant Rooks oder Lea.

Pandemiegerecht eingehegt und auf Bierbänken. Fürs erste „Funhouse Festival“ vom 26. bis 28. August wird nun mit 8000 Gästen pro Tag geplant, ohne Einschränkungen – und es soll Zirkusatmosphäre versprühen.

Festival auf dem Nordmarksportfeld: Größer als im Vorjahr und mit zwei Bühnen

„Aber bei 8000 ist nicht Schluss, wir können auch mehr machen“, betont Grimm, der das neue Festival auf dem Norder wieder gemeinsam mit dem DJ Jannek Schmitt alias „Beauty & The Beats“ federführend auf die Beine stellt. Nach Gesprächen mit dem Sportamt rücken sie dort nun mit dem Festival ein Stück weiter nach hinten, damit der Betriebssport nicht darunter leidet.

Vom Aufbau her werde es etwas größer als im Vorjahr, sagt Grimm, denn diesmal sollen zeitgleich zwei Bühnen bespielt werden. „Die Bühnentechniker haben uns versichert, dass das vom Sound her kein Problem ist.“

Funhouse Festival Kiel 2022: Diese Bands sind dabei

Auf der Main Stage, ausgelegt für 5000 bis 6000 Besucher, sollen vornehmlich Bands spielen. Provinz sind nach ihrem Norder-Auftritt von 2021 ebenso wieder dabei wie das Kieler Ska-Punk-Oktett Tequila & The Sunrise Gang. Bereits gebucht sind auch die Rockband Kaffkiez und das Pop-Trio Blond, dazu diverse Hip-Hop-Acts: der Berliner Rapper Schmyt, Maeckes & Die Katastrophen, Majan und Nina Chuba.

Auch für den DJ-Act Beauty & the Beats, dessen zwei Shows 2021 ausverkauft waren, ist die Hauptbühne reserviert. Ebenfalls prominent bestückt wird die „Electronic Stage“ mit etwa 2000 Leuten, wo Boys Noize, Oliver Huntemann, Teenage Mutants und andere Szenegrößen die Menge vor allem mit House und Techno in Bewegung bringen sollen.

Zirkus-Atmo mit Playground und Food-Court in Kiel

Wer noch zum Line-up zählt, wollen die Veranstalter nach und nach preisgeben. Mit Specials, die dem Areal den Charme eines „modernen Zirkus“ verleihen sollen, halten sie ebenfalls noch hinterm Berg. „Da sollen Walking Acts rumlaufen auf Stelzen, die jonglieren“, verrät Grimm schon mal, „oder Feuerschlucker, dazu Popcorn, Zuckerwatte – da sind wir gerade in der Planung, auch für die Deko.“

Einen Playground mit Jahrmarktspielen soll es geben und zwischen den Bühnen einen Food Court mit Essen und Getränken. Dazu eine Chillout Area, eine „VIP-Village“ mit Tribüne, Secret Shows und „die kleinste Disco der Welt“. Einlass ist ab 12 Uhr, Schicht dann um 22 Uhr.

„Wir haben natürlich immer noch diesen Plan in der Hinterhand, was so’n Pandemiekonzept angeht, falls es, denn im Sommer so wäre“, sagt Grimm, „das würden wir dann aber nicht in den Rahmen dieses Festivals packen.“

Was ist, wenn Corona doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht?

Sollte es nicht erlaubt sein, das Festival in der geplanten Größe über die Bühne gehen zu lassen, versuchten sie, es unter dem Namen „Together Kiel“ in einer anderen Variante hinzubekommen. Aber ob Kieler Bootshafensommer oder Kieler Festungssommer – „die sind alle zuversichtlich“, so Grimm, „dass es im Sommer draußen wieder ein normales Konzerterlebnis geben wird.“

Infos und Tickets unter www.funhouse-festival.de