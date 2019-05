Kiel

Den Kuratorinnen Margret Schütte und Johanna Beckmann blieb neben der Hängung die Aufgabe, die Anzahl der Bilder an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen.

„Ausgewählte Werke von 1947 bis 2017“ heißt die Schau, die zurück blickt auf ein Lebenswerk aus 70 Jahren Malerei. 64 Bilder haben den Weg von Großensee, wo die Künstlerin seit vielen Jahren lebt, nach Seekamp gefunden. „Es braucht schon einiges, um in diesem Ambiente bestehen zu können“, so Johanna Beckmann mit Blick auf den großzügig angelegten Skulpturenpark vor der Haustür. Die Tochter des Stifters sieht in der „sehr persönlichen und emotionalen Malerei“ von Heilwig Duwe-Ploog „eine riesige Entdeckung“, für die sie sich ein großes Publikum wünscht. Denn die Künstlerin hat seit den 50er Jahren zwar regelmäßig an Ausstellungen teilgenommen, die Seekamper Schau ist nach 1995 (Schloss Reinbek) und 1999 (Essen) jedoch erst ihre dritte Einzelausstellung – ein Kuriosum angesichts der Qualität ihrer Gemälde.

Betörende Farbigkeit

Der thematisch gegliederte Rundgang lässt den Besucher eintauchen in eine Bildwelt von betörender, nicht selten expressiver Farbigkeit, in der das Spiel mit dem Licht eine beinahe magische Rolle spielt. Landschaften sind ein Thema der frühen Jahre, in den späten 90ern stehen flirrende Seestücke und Szenen aus Südfrankreich im Fokus. Nach dem Unfalltod ihres Mannes Harald Duwe 1984 wendet sich die gebürtige Hamburgerin der Figurenmalerei zu – unter anderem wird ihre Mutter zum zentralen Modell. „Der Mensch und seine Sterblichkeit wird nach dem Tod meines Vaters zu ihrem Sujet“, so ihr Sohn Johannes. Grundsätzlich gehe es jedoch weiterhin „um die Lebendigkeit der Farbigkeit parallel zur Natur.“

Die Atmosphäre des Moments

Die Bilder von Heilwig Duwe-Ploog sind gemalte Stimmungen, leicht wie ein flüchtiger Augenblick – und nicht minder intensiv. „Nach dem Fest“ nennt sie eine Arbeit, die sie sinnend an einem verlassenen Tisch voller Gläser und Teller zeigt. Die dargestellte Wirklichkeit, vordergründig alltäglich und banal, ist durchdrungen von einem besonderen Blick, der die Atmosphäre des Moments erkennbar werden lässt. Die Künstlerin selbst bezeichnet ihre Malerei als „gesehene und erlebte Wirklichkeit“ – letztere erkennbar an einer Neigung zur Abstraktion, bei der die Gesichtszüge Porträtierter genauso verschwimmen wie gegenständliche oder landschaftliche Details.

Hans Kock Stiftung, Seekamper Weg 10. Eröffnung Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr. Sa, So 14-18 Uhr, während der Kieler Woche täglich 14-18 Uhr. Rahmenprogramm mit Führungen und Filmvorführung unter www.hans-kock-stiftung.de