Kiel

Eine Wundertüte, ach was, gleich einen ganzen Sack voller abgedrehter Einfälle hat Regisseur und Autor Jens Raschke seinem Werk „Jules Verne und der Unhold von Kiel” angedeihen lassen. Ein „Live-Hörspiel-Thriller” nennt sich das Ganze. Es geht zurück auf das 2011 mit der Gruppe DeichArt im Theater im Werftpark uraufgeführte Stück „Jules Verne und die Geheimnisse von Kiel”. Aber mit dem neuen Genre und mit zusätzlichen Figuren und Soundkulisse erhält der Stoff weiteren Drive. Bei der Premiere am Freitag im nach Corona-Regeln gut gefüllten KulturForum wurde der Spaß und alle Protagonisten des Abends vom Publikum mit viel Gelächter und lang anhaltendem Applaus bedacht.

Die wüste Geschichte geht so: Jules Verne, der weltbekannte Autor von Romanen wie dem Klassiker „20 000 Meilen unter dem Meer”, macht einen Tag Station mit seiner Dampfsegelyacht in Kiel. Und das in geheimer Mission. Ein offenbar Verrückter, der sich „Der Wahre Kapitän Nemo” nennt, nach der Hauptfigur aus Jules Vernes Buch, droht dem französischen Schriftsteller mit „einem Unheil oder auch zwei”, wenn er nicht unverzüglich nach Kiel komme.

Konzept geht voll auf

Nur vier schwarze Vorlesepulte, Mikrofone und Stühle sind auf der Bühne aufgereiht. Die perfekte Folie für die vier bestens aufgelegten DeichArtisten, die zudem von Ausstatterin Sybille Meyer ein Sammelsurium an Requisiten und Kostümteilen an die Hand bekommen haben. Tom Keller gibt in dieser absichtsvoll überdrehten Schnurre den einpeitschenden Erzähler, der sich schon mal zu den dramatischen Klängen der „Carmina Burana” von sich selbst mitreißen lässt. Aber auch – kurzer Wechsel der Ebenen – mit der Hauptfigur seiner eigenen Geschichte Debatten ausficht. Horst Stenzel spielt diesen Jules Verne, einen Zausel im schwarzen Gehrock, mit wildem Bart und einem schön albernen Akzent, der sich auf die Suche nach dem Unhold macht, der da die Identität seines Kapitäns Nemo geklaut hat. Den Unhold gibt wiederum Matisek Brockhues, von der Gicht gekrümmt und mit irrem Gelächter wie einen Kieler Quasimodo. Zudem legt Brockhues eine wunderbar schnodderige Kneipenwirtin hin. Für gleich eine ganze Handvoll weiterer Rollen ist der hochkomische Eirik Behrendt zuständig: der Sohn der Wirtin, der Neffe Jules Vernes und der visionäre Erfinder Dr.Dr. - alle mehr oder weniger abgedreht. Dazu generiert Behrendt noch etliche Geräusche.

Das Genre des Live-Hörspiels ist schon seit Langem beliebt, hier geht das Konzept voll auf. Dass die Darsteller an Pulten stehen, zwischendurch Texte umblättern, schmälert nichts an dem Vergnügen. Ja, es setzt nicht selten noch eins oben drauf, wegen der schnellen Wechsel der Rollen, und immer dann, wenn sich die Schauspieler jenseits ihrer Figuren beharken. Ein ganz und gar feines Vergnügen.

Weitere Termine: 7., 13. und 14.8., 20 Uhr, KulturForum Kiel