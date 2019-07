Kiel

„LeggìIO“ heißt ein besonderes Projekt des Lektorats für Italienisch am Romanischen Seminars der CAU, das dem Publikum hierzulande italienische Literatur nahezubringen möchte, die noch nicht in deutscher Übersetzung vorliegt. Im neunten Jahr von „LeggìIO“ präsentiert die Dozentin Francesca Bravi diesmal den Autor Matteo Cellini mit seinem Roman "I segreti delle nuvole". Mit ihm ist sie zurzeit auf einer kleinen Lese-Tour durch Deutschland. Denn „LeggìIO“ findet nicht nur in Kiel, sondern auch in Berlin, Leipzig, Jena, Lübeck und Hamburg statt. „Schön, dass wir nun hier angekommen sind“, freut sich Francesca Bravi im gut besuchten Literaturhaus Schleswig-Holstein.

Tommasos Blick aus den Wolken

Der Titel des Buchs bedeutet übersetzt „Die Geheimnisse der Wolken“. Der Roman erschien 2018 in italienischer Sprache und ist Cellinis drittes Werk. Im Wechsel mit Studentin Judith Adam, die die deutschen Passagen von Übersetzerin Barbara Engelmann vorträgt, liest Matteo Cellini kurze Ausschnitte daraus auf Italienisch. Der Ich-Erzähler im Roman ist ein Junge namens Tommaso, der sich mit Milliarden anderer Kinder über den Wolken tummelt und darauf wartet, geboren zu werden. Damit das klappt, müssen sich die späteren Eltern aber erst einmal kennenlernen. Denn jedes Kind dort oben bedeutet eine Möglichkeit, Mensch zu werden. Wenn sie real wird, fallen viele andere weg.

Fantasiewelt auch mit ernsten Momenten

Mit viel Einfallsreichtum und mit warmherzigem Humor erzählt Matteo Cellini von dieser Zwischenwelt. Etwa wenn es um das Werben des Vaters, eines Blumenhändlers, um die Gunst der Mutter geht, die Woche für Woche bei ihm einkauft: „Ab diesem Moment wurde für Papa und mich die Zeit in Stiefmütterchen gemessen.“ Auch zwei Geschwister Tommasos drängen ins Leben. Die Schwester ist zuerst dran und verspricht ihren Brüdern, alles zu tun, damit auch sie leben werden. Mit großer Leichtigkeit öffnet Matteo Cellini diese Fantasiewelt, die aber sehr wohl auch ernste Momente kennt. Als er und sein Bruder sich die Zeit über den Wolken vertreiben und an andere Orte der Welt reisen, erleben sie, dass sich in Syrien Kindern an die Wolken klammern, um nicht in den Krieg hineingeboren zu werden.

Ausdrücklich kein Kindermärchen

Das Projekt „LeggìIO“ möchte auch erreichen, dass die ausgewählten Autoren in Deutschland einen Verlag finden. Bei mehreren ist das in den vergangenen Jahren bereits gelungen. Hoffentlich kann man auch Matteo Cellinis Buch, das kein ausdrücklich kein Kindermärchen ist, bald hierzulande lesen.