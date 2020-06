Im Auto auf die Kieler „Kulturwiese“

Kiel

Veranstalter Patrick Schlufter (Warf GmbH, Hamburg), der Erfahrungen mit „Rudel-Gucken“ bereits zur Fußball-WM 2014 am Strand von Brasilien gesammelt hat, ist das Projekt recht spontan angegangen - er freute sich gestern über gute Unterstützung von der Stadt Kiel und den Stadtwerken.

Erst zum Strand, dann ins Autokino

Am Falckensteiner Strand will Schlufter eine private Fläche („Antennenfeld“) neben der Festung Friedrichsort nutzen. Tagsüber können dort Strandbesucher kostenlos parken, die dann ab 17. Juni gebeten werden, am frühen Abend das Feld zu räumen. Mit Kino soll es am Mittwoch um 21.30 Uhr losgehen: "Nightlife" steht auf dem Programm. Am Donnerstag folgt auf der 130 Quadratmeter großen, aufblasbaren Leinwand "Bad Boys for life" und dann Freitag, 22.30 Uhr. "Das perfekte Geheimnis". Die Uhrzeiten orientieren sich an den Lichtverhältnissen.

Anzeige

Konzerte an den Wochenenden

Freitags bis sonntags sind dann jeweils Konzerte angesetzt. Der Auftakt ist noch nicht unter Vertrag, aber für Sonnabend (20 Uhr, mit Vorprogramm lokaler DJs) kündigt Schlufter schon mal The Disco Boys an, das DJ-Team, das mit "For You" lange in den Charts präsent war – und seit sechs Jahren fester Gast bei der Kieler Woche ist. Wenn schon zwangsläufig nicht dort, sind sie nun trotzdem und unter ganz besonderen Umständen an der Förde zu erleben – auf einer Live-Bühne und zwei 30 Quadratmeter große Vidiwalls. Und zu hören übers Autoradio. Auch so kann, sagt die Erfahrung aus mittlerweile zahllosen anderen Autokino-Orten, Stimmung aufkommen. Am Sonntag folgt das DJ-Team Gestört aber geil. Unterwegs auf allen großen elektronischen Festivals war auch dieses Duo schon in den deutschen Charts präsent ("Unter meiner Haut", "Ich & Du").

Weitere KN+ Artikel

Popcorn kann vorab gebucht werden

Das Programm der zweiten Woche ist derzeit noch in Arbeit. Verhandelt werde mit bekannten Namen, so Schlufter. Ab Montag sollen sie auf der Internetseite der „ Kulturwiese“ erscheinen. Direkt neben der Festung Friedrichsort gelegen, ist sie mit großen Hinweisschildern über die Zufahrten Brauner Berg und Koppelberg/Palisadenweg zu erreichen. Die Hygienerichtlinien geben Vieles vor. Es stehen vor Ort Toiletten zu Verfügung. Und übers Internet will Schlufter auch Lunch-Pakete (Popcorn, Nachos und Getränke) anbieten, die vorab gebucht werden können und dann jeweils ab 20 Uhr auf der Kulturwiese ausgegeben werden.

Initiative Kultur-Drive-In plant weiter

Rund um das Thema Autokino gibt es bereits seit Ende März auch noch eine weitere Inititative unter dem Arbeitstitel „Kultur-Drive-In“. Till Dietsche (Cinemare-Filmfestival) treibt das Projekt gemeinsam mit dem Kieler Studio-Kino und der „Digital-Bastelbude“ voran, um Kulturschaffenden aus der Stadt in Corona-Nöten ein „Auffangbecken“ zu bieten. Dabei steht er auch etwa mit der Filmförderung HHSH in Kontakt sowie hiesigen Musikern. Mittlerweile könnte das Projekt sich vom Autokino auch verstärkt wieder zu Liveveranstaltungen bewegen. Nur ein Ort ist noch nicht gefunden. Bisher war das MFG 5-Gelände avisiert, andere Optionen würden, so Dietsche, noch in engem Zusammenwirken mit der Stadt geprüft. Immerhin wurde aus dem Rathaus bereits eine Förderung für das Projekt konkret in Aussicht gestellt.

Programm und Tickets: www.kulturwiese-kiel.de

Mehr Kultur aus der Region hier