Der „Festungssommer“ in Friedrichsort befindet sich in seiner zweiten Ausgabe und nach dem mit 350 Gästen ausverkauften Start war auch der zweite Sonnabend mit rund 270 Feiernden gut besucht. Es gab so manche Neuerungen und das Rap-Duo Fatoni und Edgar Wasser sorgte für prächtige Stimmung.