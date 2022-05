Kiel

Sieht schon cool aus, wenn ein Drummer den Stick um seine Finger rotieren lässt wie einen Propeller. Sah auch Bastian Gregor so, der diesen Showeffekt schon lange fest in sein Stehschlagzeug-Spiel beim Kieler Rockabilly-Trio Biggs B Sonic eingebaut hat. Am 23. Mai bekommt der Musiker offiziell die Urkunde für seinen Weltrekord im Drumstick-Drehen – vor geladenen Gästen im „Weinland Waterfront“ in Hamburg.

105 Drehungen in der Minute beim Spielen des Songs „Mystery Train“ von Elvis Presley hat Bastian Gregor geschafft. Olaf Kuchenbecker, Rekordrichter beim „Rekord-Institut für Deutschland“ in Hamburg und als Bassist aktiv in den Rock’n’Roll-Bands Franny & the Fireballs und Suzie & The Seniors, hatte mit seinem Team das von Gregor eingereichte Video des Rekordversuchs überprüft und in Zeitlupe mitgezählt. Zuvor war bereits die Kategorie geprüft worden: Bastian Gregor ist nun der erste Rekordhalter „meiste Drumstick-Drehungen in einer Minute“.

Bastian Gregor heißt bürgerlich Sebastian Runde. Schon seit vielen Jahren ist er Berufsmusiker, trommelt für auch für Schlagerstar Nino de Angelo und die Country-Band Truck Stop oder tourte mit Peter Maffay und Udo Lindenberg als Zweitbesetzung für Bertram Engel, als der mal Herzprobleme hatte und nicht klar war, ob er während der Tournee eventuell ausfällt.

Guinness-Buch der Rekorde wollte mehrere Tausend Dollar

„Vor sieben oder acht Jahren haben wir bei Biggs B Sonic überlegt: Wir sind zu dritt auf der Bühne, wir können nicht nur rumstehen, da muss was passieren!“, erinnert sich Gregor. „Da habe ich einfach angefangen rumzuzappeln und diese Stöcker zu drehen.“ Irgendwann habe dann mal einer gesagt, das müsse man mal zählen aus Jux und Dollerei – oder sogar einen Rekord machen.

Runde kontaktierte die Leute vom „Guinness-Buch der Rekorde“, doch „die wollten eine horrende Summe, mehrere Tausend Dollar, um überhaupt einen Rekord aufstellen zu können“. Dann gab ihm jemand den Tipp, doch mal zum „Rekord-Institut für Deutschland“ in Hamburg zu gehen. Auch hier überwachen Rekordrichter international die teils recht abenteuerlichen Versuche, die dann im Erfolgsfall ebenfalls in Buchform veröffentlicht werden.

Zu schnell gespielt: Mitzählen in Zeitlupe

Bei Gregor liegen die Dinge allerdings ein wenig kompliziert, das Problem ist: das Mitzählen. „Das geht so schnell beim Spielen, dass es jetzt schon vorher eine Art Videobeweis geben musste, den man dann in Zeitlupe ablaufen ließ, um dann in Ruhe mitzählen zu können.“ 105 seien es auf dem Video gewesen – „wenn ich mich nicht verzählt habe“. Hat er offenbar nicht.

Bei der Weltrekord-Präsentation in Hamburg wird Bastian Gregor nun mit Biggs B Sonic ein kleines Konzert geben und eine Kostprobe seiner Fingerartistik. Eingeladen seien Freunde und Familie, Leute von Major-Labels, erzählt Runde – und auch ein wenig Prominenz, darunter Popsänger Johannes Oerding.

Das Drehen erfordert ja schon ein erhebliches Maß an Fingerfertigkeit. Wie lange muss es man denn üben, bis es so richtig gut klappt? „Ich habe schon mit 14 in der Schule gesessen und meine Bleistifte gedreht – zum Unmut meiner Lehrkräfte“, erzählt Gregor. Und wie verhindert man, dass der Trommelstock runterfällt? „Sicher verliert man an Griffhöhe, wenn man den Stick dreht, aber beim Spielen kann ich ihn ein Stück zurück in die richtige Waage schubsen.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manchmal lassen sie’s auf der Bühne auch dunkel machen und Gregor spielt mit leuchtenden Sticks, „was dem Drehen dann natürlich noch mal einen ganz anderen Effekt gibt“. Oder er stellt sich beim Spielen seitlich auf die Bass-Drum, spielt von dort aus und verlässt sie „mit einem relativ großen Sprung“.

Er komme ursprünglich vom großen Drumset, auch schon früher im Marinemusikkorps Kiel, erzählt Gregor. „Aber viele Drummer trommeln alles kaputt, ich bin grundsätzlich ein Verfechter von weniger ist mehr.“ Allerdings selbstredend nicht beim Rekordversuch ...