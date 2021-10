Kiel

Lange hat man nicht mehr eine so vollgepackte Bühne gesehen. Etliche Gitarren, Bass, Drumset, Tasteninstrumente und Mikros stauen sich auf dem Podium des Kieler KulturForums. Alles angerichtet für ein fulminantes Konzert der Hamburger Soulsängerin Miu aka Nina Graf und ihrer vierköpfigen Band. Auch der Zuschauerraum ist bestens besetzt. „Fast wie früher” freut sich Miu, nachdem sie unter großem Applaus die Bühne betreten hat - und steigt gleich voll ein. Der gelenkige Bass und die schön trockenen Drums marschieren los, die Gitarre von Magnus Landsberg verzerrt rockig, darüber liegt die Stimme von Miu. Enorm präsent, fast schneidend in ihrer Power, kann sie aber auch ganz weich und biegsam tönen.

Oft legt Miu innerhalb der Songs, die sich Schicht für Schicht aufbauen und dann nicht selten in einem wahren Sound-Gewitter entladen, noch eine weitere Schippe drauf. Hoch emotional ist das Ganze sowieso, aber nie überladen in den Ad-libs und Phrasierungen. „I give my heart and soul”, singt sie etwa im Stück „Up & Down” vom aktuellen Album „Modern Retro Soul”. Dass Miu Herz und Seele in die Musik legt, nimmt man ihr vollständig ab. Der Albumtitel „Modern Retro Soul” passt. Er fasst zusammen, was Miu ausmacht: Modern Soul genauso wie Motown, dazu 70er-Jahre-Gitarrenrock, auch Pop und eine Spur Jazz.

Starker Song: „Holy Grail”

Kein Künstler kommt schließlich aus dem luftleeren Raum, sondern jede Kunst entfaltet sich auf dem Fundament der Vorgängerinnen und Vorgänger, dem man die eigene Kreativität hinzufügt, wenn es gut läuft. Und es läuft gut bei Miu. Einer der stärksten Songs ist das groovende „Holy Grail”, tief im Soul der Sixties verwurzelt, bei dem die Sängerin ihr ganzes Können unter Beweis stellt, in die Kopfstimme kippt, weit ausholt – einmal mehr exzellent flankiert von der Band.

Vergleiche mit Amy Winehouse

Da kann man schon mal Vergleiche mit Sängerinnen wie Amy Winehouse anstellen, auch wenn natürlich jede ihren eigenen Stil hatte und hat. Zu Miu gehört neben der Soundmixtur auch die positive Stimmung. Und die Haltung, mit der sie im Song „The Reminder” klar Stellung bezieht gegen Corona-Leugner, die sich ganz ungeniert mit Holocaust-Opfern auf eine Stufe stellen. Auch dafür - und für die Musik sowieso: Chapeau!