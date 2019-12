Teesy: Aus Freude am Leben

Kiel.

So dauet es nur ein paar Songlängen, bis Teesy und Band alle Gäste auf der Tour-Verlängerung zum aktuellen Album "Tones" abgeholt haben.

Teesy ist bestens aufgelegt, verspricht „Greatest Hits“, hat zudem Geburtstag (den 29.) und bekommt vom Publikum ein Ständchen gesungen. Der Hauptindikator für die ansteckende, fröhliche Stimmung ist allerdings die Musik. Der Stil, den der ehemalige Wahl-Kieler zwischen gefühlvollem Soul und deutschem R’n’B ansiedelt, hält etliche Gute-Laune-Songs parat. "FC Fernweh" und " Usain Bolt" sind Hymnen auf die Freude, bei dieser spannenden wie großartigen Sache namens Leben dabei zu sein und Plädoyers dafür, mit offenen Armen durch die Welt zu gehen.

Der Konzertsaal wird zum Club

Damit kreuzt sich immer wieder das nächste große Thema: die Liebe. Dafür hat Teesy "Glücksrezepte", funkt "SOS" und mischt sich bei " Rom und Paris" und „Wesley" unter die Meute, fordert auf einen Tanzkreis zu bilden und verwandelt so den Konzertsaal in einen Club.

Da kann man getrost darüber hinwegsehen, dass so manche Textzeile doch allzu schmalzig-schmachtend daherkommt. Teesy und Band reißen einfach mit – und das Publikum nimmt’s in Form von Tanz und Mitsingen dankend an. Außerdem bleibt die Setlist bunt gestaltet.

Duette mit drei Gastmusikern

Die Duette mit den Gastmusikern NKSN ("Schnapp in den Jeans"), Ali H ("Mit Dispo in die Disko") und Support Dalee ("Ein Fuß nach dem Anderen") bringen Abwechslung und feiern weiter Liebe und die Leidenschaft Musik. Die Nähe zu seinen Fans unterstreicht Teesy abermals, als er "Ich lebe für dich" einem frisch verliebten Paar widmet: „Für das junge Glück in der ersten Reihe.“

Bei so viel Interaktion fällt es schwer, einen einzigen Höhepunkt auszumachen und ebenso Teesys anfänglichem Wunsch nachzukommen: „Lasst die Handys stecken, die Momente bleiben ohnehin unvergesslich.“ Ein paar Smartphones sind es dann doch, die in die Luft gereckt werden, um zumindest ein paar Fetzen dieses emotional-unterhaltsamen Konzertabends mit nach Hause zu nehmen. Das ist nicht wirklich zu verübeln.

