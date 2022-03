Kiel

Da trabt das Paar, das eben noch in Kinosesseln gemütlich einen Western geguckt hat, gemächlich hoch zu Ross die Wilhelminenstraße in Kiel entlang Richtung Sonnenuntergang. „Das kann nur Kino“, titelt der Spot für den Kinoverbund Schleswig-Holstein, den der Kieler Filmemacher Moritz Boll Anfang November 2020 mit den Kieler Schauspielern Yvonne Ruprecht und Zacharias Preen im und am Studio Filmtheater gedreht hat. Dort feiert der Spot am 16. März um 21 Uhr bei der „Sneak Preview“ Premiere. Bolls Filmteam kommt auch.

Der Spot, gefördert von der Moin Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, soll Appetit machen aufs Kinoerlebnis. Das ja ab 20. März wieder ohne G-Kontrollen möglich sein soll. „Momentan ist das eine Mischung aus Erwartungen und Hoffnungen“, sagt Dennis Jahnke, Geschäftsführer des Studio Filmtheaters und Auftraggeber des Western-Kino-Spots.

In Cowgirl und Cowboy verwandelt nach dem Kino-Besuch: Yvonne Ruprecht und Zacharias Preen. Quelle: Moritz Boll

Denn angesichts der hohen Inzidenzen seien die hiesigen Kinobetreiber laut Jahnke eher „verhalten optimistisch“, ob Ministerpräsident Daniel Günther „Wort halten wird“ hinsichtlich der geplanten Lockerungen.

Momentan gleiche sein Kinobetrieb einem Flickenteppich, erzählt Jahnke – sobald die Besucherzahl im Saal über 100 rutsche, herrsche Maskenpflicht. „Das wird auch bei der Sneak Preview am Mittwoch so sein, viel studentisches Publikum, da ist die Hütte voll.“

Am 20. März beteiligen sich übrigens das Studio Filmtheater und das Cinemaxx in Kiel an einer deutschlandweiten Spendenaktion von mehr als 450 Kinos für notleidende Familien in der Ukraine. Gezeigt wird dort die Dokumentation „Klitschko“. Alle Beteiligten verzichten auf ihre Einnahmen, die Erlöse fließen als Spende an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“. bun