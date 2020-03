Als Sebastian Falk am Freitagabend auf die Bühne im Prinz Willy trat, in die Gesichter von drei Zuhörern blickte, seine Akustikgitarre einstöpselte und loslegte, entstand in dem kleinen KIeler Laden eine Szenerie, die einerseits gespenstisch, andererseits irgendwie auch außergewöhnlich schön war.