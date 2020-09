Kiel

Es ging los in der alten Müllverbrennungsanlage in Hassee, kaum erreichbar im Nirgendwo hinter der Rendsburger Landstraße. „Das fanden wir toll in seiner Abgeschiedenheit und mit den Graffitis“, erzählt Moritz Boll, der die Industriebrache mit Kumpel Jan 2006 beim Geocashing entdeckte. „Damit wollten wir was machen.“ Da waren die beiden 12, und aus dem Gedanken wurde ein Kurzfilm. Wrong hieß die Ausreißergeschichte, mit der sich die Flintbeker beim Zisch-Filmwettbewerb bewarben.

Moritz Boll : Mit "Abgetaucht" ins Fernsehen und auf die Leinwand

„Für den Dreh haben wir, glaube ich, einen Tag die Schule geschwänzt“, erinnert sich Boll. „Und dann lief unser Film tatsächlich im Cinemaxx über die Riesenleinwand. Der Hammer.“ Danach hat er einfach weitergemacht. Zwei Langfilme (Elisa, Kleinstadtfeuer), Image-Filme wie den Krimi für das Metro-Kino, Musikvideos, Werbespots, Trailer für das Theater und die Stadt. Furore machte er 2018 mit dem Kurzdrama Abgetaucht mit Marko Gebbert, der nicht nur etliche Preise ergatterte, sondern auch im deutschen und schwedischen (!) Fernsehen lief. Worüber der 26-Jährige, der jetzt den mit 4000 Euro dotierten Förderpreis Kultur erhält, immer noch staunt.

Anzeige

„Ich mag die Team-Arbeit, das Zusammensein mit vielen Leuten“, sagt er. Das Gewusel am Set, das Geschichtenerfinden, über Zuspitzungen, Dreh und Tempo der Bilder nachdenken. In seiner Mannschaft sind manche schon sehr lange dabei. Er ist froh, dass er nach den Monaten des Lockdowns, als Corona Aufträge von Oper und Stadt lahmlegte, wieder drehen kann. Ein Musikvideo für den Singer/Songwriter Max Prosa ist in Arbeit, eine Liebesgeschichte auf dem Schrottplatz.

Weitere KN+ Artikel

„Erstmal finde ich alles interessant“, sagt Boll auf die Frage, wie er seine Ideen findet. Auf den einen Lieblingsfilm oder Regisseur („Obwohl, das ist wohl doch Wes Anderson – über den habe ich meine Bachelor-Arbeit geschrieben“) mag er sich denn auch gar nicht festlegen. Die Favoritenliste hat er im Smartphone: Andersons Grand Budapest Hotel – schon wegen der detailverliebten Ausstattung. Das Drama Manchester by the Sea wegen der starken Gefühle. Buena Vista Social Club, „weil es toll ist, wie mühelos Wim Wenders die Bilder miteinander und mit der Musik verschneidet“. Überhaupt, sagt der Filmemacher, der auch leidenschaftlich Schlagzeug spielt, habe Film viel mit Rhythmus zu tun: „Es geht darum, den Takt zu finden, und den Dreh, der es anders macht.“

Video von Moritz Boll für den Mediendom: "Reise zu den Sternen"

Zeit für den Aufbruch

Kiel ist Moritz Boll wichtig; hier ist vieles möglich, was in der Großstadt so wohl nicht geklappt hätte. Die kontinuierliche Förderung durch die Filmwerkstatt gehört ebenso dazu wie die Beachtung und die kurzen Wege. Etwa, dass ihm eine Autohändlerin einfach so ein Chevrolet-Cabrio für Metro-Krimi zur Verfügung stellte. Der Preis kam in Corona-Zeiten gerade richtig. Und die Ehrung der Stadt empfindet er als „tolle Rückmeldung“. Gleichzeitig sagt er auch, es wäre langsam Zeit für einen größeren Spielfilm. Einen Aufbruch, der ihn vielleicht auch aus dem bisher auch geschützten Raum heraus bringt. Eine Idee dafür konkretisiert sich gerade: „Die Fährte zu finden, die ich da verfolge – das ist jetzt meine Herausforderung.“

Weitere Nachrichten aus der Kultur lesen Sie hier.