Da lag Erwartungsfreude in der Luft. Bei Künstlern wie beim Publikum. Zum Kieler Auftakt des Kulturfestivals SH, das das Land veranstaltet, um die Kulturbranche zu unterstützen, gab es in der Räucherei einen Mix aus Musik und Krimi mit der Gruppe „Mord am Mikro“ und dem Autor Alwin Dombetzki.