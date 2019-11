Kommissar Ratte ermittelt an der Ostsee

Kiel

Kommissar Ratte ist mitgekommen. Grau, mit zwei ansehnlichen Nagern unter der überdimensionierten Spürnase und ein bisschen authentischer und räudiger, als man sich den Protagonisten in Benjamin Tomkins‘ Krimi-Debüt "Tote Bauern melken nicht" vorstellt. So pellt er sich aus dem Wäschebeutel, platzt sich neben seinen Erfinder und stellt sich gleich selbst vor: "Das bin ich, Ede. Und ich bin Kommissar. Ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist er da; der hat mich einfach so gemacht." Hat er. Und hat er nicht. "Denn", sagt Tomkins, der das Buch vor ein paar Jahren schon mal im Selbstverlag herausgebracht hat. "Ich weiß beim Schreiben nie, was herauskommt. Ich hatte am Anfang keine Ahnung von Theo oder von Don, der Möwe. Die Figuren erfinden sich im Schreiben selbst."

Warum ist der Kommissar eine Ratte?

"Ratten haben immer was von Durchbeißen an sich", sagt der Autor, den meisten besser noch als "der Puppenflüsterer" und Bauchredner bekannt, der mit einem weißen King Kong, einem Froschkönig und weiteren tierischen Gefährten tiefschürfende Bühnengespräche führte. Oder, noch tiefer in der Vergangenheit, vom Underground-Club Subway, den er 1988 mit einem Freund gründete.

Das Zähe, Stehaufmännchenhafte hat ihm gefallen an der Ratte. Und plötzlich gab es das hyperaktive Nagetier, das auf der Insel Poel auf einem gelben ADAC-Plastikmotorrad erst durch den Hühnerstall saust und den toten Bauern entdeckt, und Theo, den dauerbekifften Punk, der in der Pathologie von Wismar den Leichen Zettel an die Zehen bindet.

Von Möwen , die Lateinisch sprechen

"So‘ne Schlaftablette war genau das richtige Gegenstück für so eine witzige, schnelle Ratte", sinniert Tomkins, der Autor geworden ist, weil er genug hatte von den strapaziösen Tourneen. "Und wenn du erstmal so ein Personal hast – dann ist alles möglich." Von da kommt man schon mal auf koksende Möwen, die altkluge Latein-Sprüche absondern oder cineastisch geschult Marlon Brandos Paten imitieren.

Beim Lesen jedenfalls denkt man dessen von Tabak, Whisky und der Last des Mafia-Business angeraute Stimme einfach mit. Was in der Geschichte passiert? Ein toter Bauer, eine üble Immobilienspekulation und die Ratte mit Spürsinn ergeben eine absurd wortwitzige Mischung, die sich im allerweitesten Sinne dem Genre "Tierkrimi" zuordnen ließe. Muss wohl daran liegen, dass Tomkins, der in Kiel aufgewachsen ist, auch im wirklichen Leben vier Hunde und drei Katzen zu Hause in Strande beherbergt.

Road-Movie von der Insel Poel nach Wismar

Aber da hakt er ein: "Tierkrimi? Eigentlich ist das nicht mal ein Krimi." Eher sowas wie Toy Story, sein Lieblingsfilm, in dem das Inventar an Kinderzimmerspielfiguren und Plüschtieren zum Leben erwacht. Auch bei Tomkins schnurrt die Geschichte im schnoddrig filmischem Stil ab wie ein großes grelles Kopfkino, etwa, wenn Ratte Ede irgendwann auf einem Motorroller mit Herzchenkoffer und Einhorn-Glitter durch den Spielwarenladen braust. "Geil", mischt sich Ede kurz und gestikulierend mal wieder ein, "Motorradfahren ist geil. Besonders mit dem Barbie-Roller. Blöd, dass der dann draufgegangen ist … Ist er dran schuld."

Sowieso entwickelt sich das Ganze zu einer Art Roadmovie, das von der Insel Poel nach Wismar führt, durch die Gänge und Katakomben des städtischen Krankenhauses bis in den Hafen, wo die Möwen Jagd machen. Wie Tomkins auf sowas kommt? Erinnerungsschnipsel aus der Kindheit, die Mittagsspaziergänge mit Hund an den Hafen von Poel, wo er zweieinhalb Jahre gelebt hat, bevor er kürzlich nach Strande, also quasi nach Kiel, wo er aufgewachsen ist, gezogen ist.

Das ist Benjamin Tomkins Benjamin Tomkins, geboren 1965 in Erlangen und mit zehn nach Kiel gekommen, gründete 1988 im Damperhof mit einem Freund die Kieler Kult-Underground-Disco "Subway", die im Jahr darauf in die Bergstraße umzog. Er war Taxifahrer in San Francisco, Gebrauchtwagenhändler und Messeveranstalter, bevor er 2011 sein Talent als Puppenspieler und Bauchredner entdeckte. Für sein erstes Programm erhielt er 2013 gleich den Klagenfurter Kleinkunstpreis samt Publikumspreis. Ein Jahr später kam der Kabarett-Preis Prix Pantheon dazu. Mittlerweile hat sich der 54-Jährige, der nun wieder im Dänischen Wohld lebt, von der Bühne zurückgezogen, um zu schreiben. Auf Lesereise geht er trotzdem - mit tierisch-puppiger Begleitung.

Sind Tiere die lustigeren Charaktere?

"In Poel gibt es Unmengen von Möwen", sagt er. "Und manche sitzen so fett und bräsig herum, dass man automatisch denkt: Das ist der Pate. Man schreibt ihnen dann so Charaktereigenschaften zu. Überlegt sich, was für Hierarchien es wohl gibt, wer das Sagen hat und wer der Intellektuelle ist."

Tiere sind einfach die lustigeren Charaktere, findet der Puppenspieler-Autor: "Denen unterstellt man immer schon eine Grundstruktur, aus der du viel leichter den Witz herauskitzeln kannst." Die gewitzte Ratte, die gierige Möwe, die blöden Kühe im Stall. Material für irre Verfolgungsjagden und komischste Begegnungen. Und auch aus der Zeit als junger Mann in der Bergstraße hatte er schon eine ganze Reihe Figuren im Kopf. "Ich habe beim Schreiben eine richtig gute Zeit", grinst Tomkins, "ich muss dabei auch dauernd lachen." Mein Humor? überlegt er weiter: "Keine Ahnung. Der Klassenkasper war ich jedenfalls nicht. Aber ich habe früh gemerkt, dass ich über andere Dinge gelacht habe als die anderen."

"Clean Comedy" ist sein Ding, schnell und untergründig. Und die nächsten Fälle für Ede hat er schon in der Schublade. Da wird Kommissar Ratte nochmal aufgeregt: "Das sosst Du ma seh’n", sagt er im feinsten Kieler Slang, "was da erst los is …"

Benjamin Tomkins: Tote Bauern melken nicht. Ullstein TB, 218 Seiten, 9,99 Euro.

Tourinfos unter: benjamintomkins.de