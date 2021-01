Kiel

Ihr wart 2020 als „beste Band“ für den Radio-Award 1Live-Krone nominiert. 2018 noch als „beste Newcomer“ - somit wärt ihr jetzt etabliert ...

Lennart Eicke: (lacht) So kann man es sehen. Wir haben zwei Alben draußen, dann ist man wohl kein Newcomer mehr. Völlig zu recht. Wobei: Beim Newcomer-Award hat damals auch jemand gewonnen, der gar kein Newcomer mehr war.

Richtig, das war Fynn Kliemann ...

... der zwar das erste Album rausbrachte, aber schon auf allen anderen Kanälen ein echter Rockstar war.

Mit Milky Chance, Giant Rooks, Von Wegen Lisbeth und Seeed hattet ihr starke Konkurrenz, letztere haben im November das Voting schließlich gewonnen - erwartungsgemäß?

Nee, das hat uns eigentlich überrascht. Soweit ich das mitgekriegt habe, haben die gar nicht so richtig dazu aufgerufen, dass man für die stimmen soll. Ist schon gut so, dass die gewonnen haben, da ist schon noch ein Klassen- und Größenunterschied zu den anderen, vielleicht mit Ausnahme von Milky Chance.

Ihr nehmt das also eher sportlich? Dabei sein ist alles?

Auf jeden Fall. Wir geben nicht so viel auf Preise. Erst recht, wenn’s nur darum geht, der Größte zu sein. Wenn du die größte Reichweite hast, dann gewinnst du so‘n Preis. Uns ist es wichtig, Konzerte zu spielen und dass da Leute stehen, denen es gefällt, die ‘ne Party haben - das gibt uns viel, viel mehr Feedback als so ein Radio-Award.

Euer neues, drittes wird nun gleich mal ein Doppelalbum. Ist da so viel Stoff zusammengekommen, weil ihr aus eurem bisher extrem kurz getakteten Veröffentlichungsmodus ausgeschert seid?

Ja, tatsächlich, das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere ist, dass wir dieses Jahr ungeplant ganz viel Zeit dazugewonnen haben, um Musik zu schreiben. Wir haben uns für diese Platte vorgenommen, sie nicht nur zwischen Touren und Festivals zu machen, sondern uns dafür Zeit zu nehmen. Wir haben schon 2019 angefangen zu schreiben und wollten das jetzt Anfang 2020 aufnehmen, aber das konnten wir dann nicht, weil da diese kleine Pandemie dazwischenkam, alle Touren und Festivals abgesagt werden mussten. Und hatten einfach wahnsinnig viel Zeit frei, die wir genutzt haben.

Bisher haben wir unsere Alben unter Druck und unter Stress fertiggemacht. Jakob musste von den Festivals irgendwie schnell nach Hamburg fliegen, ein paar Takes einsingen, ist dann zum nächsten Festival dazugereist. Das haben wir jetzt anders gemacht, und das tat dem Album auch sehr gut. Qualitätsdruck ja, aber kein Zeitstress. Es ist auf jeden Fall das aufwändigste Album, das wir bisher gemacht haben.

Wie liefen die Arbeiten am neuen Album unter Corona-Bedingungen ab?

Wir haben uns bestimmt genauso viel gestritten und diskutiert, aber es ist halt alles nicht so unter Zeitdruck passiert. Wir hatten noch Zeit, zu Ende zu streiten

Warum erscheint das Album erst am 20. August 2021?

Wir verkaufen die meisten Alben auf Tour. Würden wir jetzt im Winter ein Album rausbringen und erst sechs Monate später auf Tour gehen, würden es die Leute vermutlich nicht mehr so dringend kaufen wollen.

Jetzt heißt das gute Stück „Complex Happenings Reduced To A Simple Design“. Der Titel ist zwar nicht rekordverdächtig lang, etwa im Vergleich zu den 444 Zeichen von Fiona Apples 1999er-Album „When The Pawn ...“. Aber für euch schon üppig nach dem titellosen Debüt und „Again“ dann beim Nachfolger. „Komplexe Ereignisse reduziert auf einen schlichten Entwurf“ bedeutet - was?

Für uns die Formel, wie man Lieder schreibt. Relativ komplexe, schwer greifbare Sachen in ein Format zu drücken mit Refrain und Strophen. Wenn du zum Beispiel über Liebe singst, ist das etwas sehr Komplexes und verglichen damit ist ein Lied etwas ziemliches Simples. Im Endeffekt sind das Modellierungsversuche, die wir da anstellen.

Der brennende Globus auf dem Cover des neuen Albums kommt auch im Trickfilm-Videoclip zu eurem jüngst veröffentlichten Song „Funeral“ vor. Der Weltenbrand? Apokalypse? Tanz auf dem Vulkan? Auch sich verlieben beim Begräbnis der Welt - also doch eher Hoffnung?

Es geht darum, dass die Welt völlig unabhängig von dieser Corona-Pandemie, die ja jetzt noch obendrauf kommt, einfach ziemlich scheiße, ziemlich schwierig ist. Es in dieser Kausalkette aus Kriegen und Problemen sauviele Idioten gibt und man immer wieder richtig betäubt ist von den ganzen Eilmeldungen, die man auf seinem Handy sieht und richtig am Ende. Dann aber doch noch weiß, dass es Leute gibt, denen es genauso geht, denen auch nicht alles scheißegal is. Dass man nicht ohnmächtig ist. Und das gibt dann ein wenig Hoffnung.

Ein politischer Ansatz, den es so bei euch bisher nicht gegeben hat …

In dieser Deutlichkeit nicht. Aber mit dieser brennenden Welt sind nicht ausschließlich die gesellschaftlichen und politischen Probleme gemeint. Ganz persönlich kann deine ganz kleine Welt ja auch brennen. Im Zuge der Entstehung dieses Albums haben das einige von uns auch durchgemacht. Eine Metapher, die aber auch durchaus auf die EU-Außengrenzen bezogen werden darf wie auch auf andere Probleme in der Welt.

„Funeral“ ist ein rockiger, temporeicher Track mit elastischem Basslauf, die Streicherparts stammen vom renommierten Hamburger Kaiser Quartett. Gediegen!

Ja, die haben alle Streicher auf der Platte eingespielt. Hat richtig Spaß gemacht mit denen.

Und Smashing Pumpkins und Nirvana werden als Referenzen genannt ...

Finde ich okay, aber für uns ist das auch ein kleiner Wink an die Post Hardcore- und Emo-Sachen, die wir früher gerne gehört haben. Nirvana war definitiv ein Rieseneinfluss. Immer. Für viele die Einstiegsdroge – wobei das wahrscheinlich ein beschissenes Bild ist, wenn man über Nirvana redet. Jedenfalls freuen wir uns, dass wir den Mut gefunden haben, mal so’n Song so konsequent zu Ende zu schreiben.

„L.O.V.E.“, die erste Single-Auskoppelung, erinnert mit seinem funky Pop in den Strophen, dem rockigen Refrain und den Frauenchören eher an die Songs von „Again“. Sind das die beiden Pole, zwischen denen sich die übrigen 18 Songs bewegen?

Nee, das sind nicht die beiden Pole. Ich würde sagen, diese beiden Songs sind so ziemlich der Mittelpunkt der Platte. Es geht sowohl ins ruhige Extrem als auch noch ins viel beklopptere, lautere. Die Platte ist wesentlich gewagter, mutiger und auch extremer in alle Richtungen.

Das heißt, es ist jetzt auch eine Ballade dabei, die ja nicht Teil eurer Band-DNA zu sein schien?

Ja. Es gibt sogar ein Lied ohne Schlagzeug.

Beim ersten Album hättet ihr bei der Songauswahl ein Album weggeworfen, hat Jakob in unserem Interview zum zweiten Album gesagt, und bei dem sollen es dann zwei Alben gewesen sein. Und diesmal? Vier?

Nöö, eher acht. Wir haben viel, viel Musik geschrieben und uns auch diesmal wieder gegen viele angefangene Songs und Skizzen entschieden, von vielen geliebten Ideen getrennt. Was heißt trennen, die sind ja gar nicht für immer weg. Wir haben auch auf einmal Sachen verwendet, die wir letztes Mal nicht genommen haben.

Produziert hat das neue Album Markus Ganter, der schon Casper, Drangsal, AnnenMayKantereit und Tocotronic betreut hat. Für euch ein neuer Produzent nach zuvor zweimal Helge Hasselberg und Kristian Kühl. Wie lief‘s so mit ihm?

Uns war klar, dass wir was neu machen wollten, dass es Zeit war, an irgendeiner Schraube zu drehen, damit man sich nicht wiederholt – auch wenn die Zusammenarbeit bei den ersten beiden Alben total super war. Das war aufregend am Anfang, weil wir an die Arbeit mit Helge und Kristian schon so gewöhnt waren, an die Abläufe. Mit Markus Ganter macht es Spaß. Der schafft da Atmosphäre im Studio, es herrschte überhaupt kein Stress. Wir kannten ihn natürlich schon, das war jetzt kein Blind Date. Er hat es geschafft - das war das Wichtigste - einen Sound zu finden, der viel mehr von dem hat, was wir live glauben zu haben und auch auf den Studioaufnahmen haben wollen. Eine gewisse Energie.

Also ist der Sound jetzt ungehobelter, rougher?

Ja, der ist einfach ein bisschen gewagter, nicht ganz so gediegen, definitiv roher, rumpeliger auch hier und da. Vorher haben wir alles sehr strikt nacheinander aufgenommen, diesmal haben wir etwa „L.O.V.E.“ 76-mal mixen lassen und die 75. Version ist es dann geworden. Da ist Markus verrückt geworden, wir sind verrückt geworden, ein Riesen-Hin- und -Her, wir mussten wirklich Zwangspausen machen, weil wir uns komplett verrannt haben. Aber mit dem Ergebnis sind wir wahnsinnig happy. Es hat eben genau die Energie, die wir haben wollten.

Dass ihr eine ausgewiesene Live-Band seid, ist ja kein Geheimnis. Man kann sich vorstellen, wie sehr euch die Bühne gefehlt hat seit - wann?

Unser letzter Auftritt war im Kieler Max im Dezember 2019.

Konntet ihr das emotional irgendwie kompensieren?

Wir haben halt alles in dieses Album gesteckt. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, irgendwelche gestreamten Corona-Konzerte zu spielen, auch weil wir immer sehr optimistisch waren, dass es bald vorbei ist und die Tour im Herbst 2020 stattfinden kann – zu lange optimistisch, wie sich dann gezeigt hat. Es fehlt uns sehr, es fehlt an allen Ecken und Enden und wir können es kaum aushalten, dass es jetzt noch ein Jahr so gehen soll, bis wir wieder so richtig auf Tour gehen.

Muss man sich in Blick auf eure schon bisher nicht eben defensiven Shows ein bisschen Sorgen machen wegen der drohenden Energieentladung, wenn für euch im Juni - hoffentlich - die Festivalsaison startet und ihr beim Traumzeit-Festival in Duisburg zum ersten Mal wieder auf die Bühne steigt?

Du meinst, dass wir uns völlig verausgaben?

Dass ihr explodiert …

Wir haben tatsächlich viel drüber nachgedacht, wie das wohl ist dann zu spielen. Wir haben seit 2016 durchgängig Konzerte gespielt und uns nie ‘ne Pause gegönnt. Da gibt’s unterschiedlichste Theorien, wie das wohl wird. Ob wir alles in ein Konzert stecken und danach tot umfallen oder dass man sich da möglicherweise rantastet. Ich kann, glaube ich, durchsickern lassen, dass wir aus Ungeduld, aber auch, weil wir eines Besseren belehrt worden sind, uns doch überlegt haben, im Laufe des Frühjahrs corona-konforme Konzerte zu spielen. Und gucken, dass wir daraus etwas machen, das funktioniert, ohne dass die Leute moshend Schulter an Schulter mitgrölen, da tanzen und ‘ne Party machen. Shows zu machen, die man sonst so nie wieder machen würde. Mal gucken, ob das klappt.

Bei so einer Version hätte Kiel, das ja wegen einer aus eurer Sicht nicht mehr ausreichend großen Location für die Tour nicht berücksichtigt wurde, dann doch wieder eine Chance hat für ein Leoniden-Konzert?

Wir hatten die ganze Zeit für Kiel noch was in der Hinterhand, was wir einfach nur noch nicht ankündigen wollten. Das sollte aber ‘ne Überraschung sein, die wir dann auch wie geplant sehr kurzfristig ankündigen werden. Wir haben uns etwas ganz Schönes für Kiel ausgedacht, das wir 2020 als Jahresabschluss-Show hätten spielen wollen. Wir hätten niemals Kiel ausgelassen!

Interview: Thomas Bunjes