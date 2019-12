Seven T's: Feste feiern, wie sie fallen

Kiel

Mit der Parole „20 verschiedene Musiker und Musikerinnen zum 20-Jährigen“ ist viel Bewegung auf der Bühne garantiert. In unterschiedlicher Besetzung soll ein Allzeit-Cover-Hits-Festival gezündet werden – von AC/DC bis Marius Müller Westernhagen. Die Band um Gründer Jürgen Braun versteht sich darauf, die Feste zu feiern, wie sie fallen: Sie tritt zur Urlauberunterhaltung, auf Stadtfesten, zum Tanz in den Mai, bei Geburtstagen, auf Festivals oder in Clubs und Kneipen auf.

„Rockin‘ The Best of 40 Years“ ist der Bandslogan

Anfangs war der Bandname Programm, soll heißen: die Setlist war gespickt mit rockigen Chart-Krachern der 70er Jahre. Allmählich wurde das Cover-Material dann aber erweitert, sodass mittlerweile „Rockin‘ The Best of 40 Years“ zum Bandslogan geworden sind. Je nach Anforderungsprofil sind Braun & Co flexibel in Programm und Bandgröße. Für kleine Events können dementsprechend Two Seven T’s oder Three Seven T‘s gebucht werden.

Paul Clausen seit 50 Jahren auf der Bühne

Neben Gitarrist und Sänger Braun alias Booker Jim ist noch Paul Clausen ein Band-Urgestein. Der Senior mit 71 Lenzen bringt es mittlerweile auf ein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Auf seinem E-Bass klebt der berühmte Zungen-Sticker der Rolling Stones, und damit wissen alle sofort um die Vorliebe des für die tiefen Töne verantwortlichen Mannes. Clausen lebt im nordfriesischen Mildstedt. Inzwischen kommen weitere Mitglieder der Seven T’s aus Hamburg, Lübeck, Preetz und Plön. Es ist also schon lange keine rein Kieler Band mehr.

Support für Lake in der Hamburger Fabrik

Braun & Co können auf Auftritte in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und in ganz Schleswig-Holstein verweisen. Besonders stolz sei man, so Braun, auf einen Support-Gig für Lake 2015 in der Hamburger Fabrik. Zu den unvergesslichen Erlebnissen gehören aber auch unangenehmere Dinge. „2014 sollten wir beim Stadtfest in Uelzen spielen. Auf den Hamburger Elbbrücken ist aber einer unserer zwei Autos liegen geblieben“, erzählt der Bandgründer. Es gab dann irgendwann ein Ersatzfahrzeug, aber auf der Bühne sei man dann doch verspätet eingetroffen, so Braun.

Drei CDs mit renommierten Gastmusikern

Zur Band-Vita gehören auch drei eigene CDs mit Eigenkompositionen und renommierten Gastmusikern, so die mehrmaligen deutschen Blues-Awards-Gewinner Abi Wallenstein, Chris Kramer sowie Georg Schroeter und Marc Breitfelder. Mit der Stadthymne „Ich steh auf Kiel“ hat man 2008 zudem eine echte Liebeserklärung an Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt veröffentlicht.

Bei der Sause am Sonntag stehen unter anderem die auch in Kiel aus anderen Bandprojekten bestens bekannten Musiker Suzie Lohmar, Bernd Pridat, Christian Muuß, Enzo Galli, Andreas Lukas Glaser, Wolfgang Aulke und Jan-Friedrich Conrad auf der Bühne – um nur einige zu nennen.

20 Jahre Seven T’s, Sonntag, 22. Dezember, Räucherei Kiel. Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

