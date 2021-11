Kiel

Michael Kallabis, umtriebiger Kirchenmusiker an Kiels katholischer Kirche St. Heinrich in der Feldstraße, hat sich von den Corona-Lockdowns nicht bremsen lassen. Mit den Jungs und Mädchen der beiden Kinderchöre hatte er beständig via Skype und Zoom Kontakt; Kindermusicals wurde kurzerhand in Videotechnik zusammengeschnitten. Mit seinen „technikaffinen“ Sängerinnen und Sängern vom Gospelchor sei online sowieso viel möglich gewesen, schwärmt er.

Und auch ungefähr 80 Prozent des tendenziell älter besetzten Kirchenchores habe er auf digitalem Wege erreicht und zum Singen motiviert. „Und ich war überrascht, wie viel das gebracht hat“, so Kallabis, „wir hätten mit wenigen Live-Proben danach gleich ein Konzert geben können.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die beständigen Aktivitäten, irgendwann auch mit der sehr viel praktikableren Online-Software „Jamulus“ und den stets sofort genutzten Lockerungsfenstern in den Corona-Verordnungen, hat Kallabis also beste Erfahrungen gemacht und sogar neue Mitsänger gefunden. Inzwischen sind ja schon wieder Präsenzproben, Chorwochenenden und unter 3G-Bedingungen Live-Beiträge etwa in Gottesdiensten möglich.

„Genießt es!“, hat Michael Kallabis angesichts der wieder bedrohlich steigenden Corona-Zahlen gerade seinem Chor geraten. Denn er kennt sehr wohl auch die Schattenseite der Corona-Depressionswellen. In seinem Laboer Gospelchor fürchtet er, ein Drittel Mitstreiter verloren zu haben. Aber insgesamt ist sein Fazit positiv: „Alle sind – zwangsläufig onlinegeschult und in den Proben auf Abstand platziert – tatsächlich besser geworden, aktiver, eigenverantwortlicher ...“

Chorproben: Mit etwas Abstand fühlen sich alle wohler

Der evangelische Kollege Andreas Koller hat Lockerungen genutzt, die Proben mit dem Kinderchor und der Heinrich-Schütz-Kantorei oder dem Palestrina Ensemble aufzunehmen und ist heilfroh, dass der Weg nach Phasen draußen vor oder in den Kirchen der Heilig-Geist-Gemeinde inzwischen wieder in den Probensaal zurückgeführt hat – unter 3G-Bedingungen, na klar, aber zusätzlich mit einem Meter Abstand: „Damit fühlen sich alle wohler. Und im Saal ist das Hören und Zusammensingen für alle, auch den Chorleiter, deutlich einfacher und zielführender.“ Leider verzeichne er zwar nur sehr wenige, aber dennoch schmerzliche Abgänge, „einfach, weil andere Themen in der Corona-Pause wichtiger als die kontinuierliche Chorarbeit geworden sind“.

Unterschiedliche Konzepte: 3G oder 2G

Die Kieler Kulturpreisträgerin Friederike Woebcken teilt im lüftungsgünstigen Melsdorfer Probenraum ihren Madrigalchor Kiel nach wie vor in zwei Hälften. Erst Mitte November ist die Wiedervereinigung mit Blick auf Advents- und Frühjahrskonzerte geplant. „Die Sängerinnen und Sänger begrüßen das Singen in Kleingruppen sehr. Insgesamt bin ich positiv überrascht, wie gut das funktioniert und möchte das Format gelegentlich auch nach Corona beibehalten. Alle sind wacher, eigenverantwortlicher, lassen sich nicht ablenken in der Probe“, so Woebcken.

Abgänge habe es nur gegeben, weil man sich konsequent für eine 2G-Handhabung entschieden habe. Woebcken: „Dazu stehe ich!“ Ansonsten habe der Chor erfreulicherweise drei, vier neue männliche junge Sänger hinzugewonnen.

Nach langer Durststrecke könne der Chor Kronshagen, organisiert als Gesangsverein seit 1919, nun am 28. November und 4. Dezember wieder Adventskonzerte singen, freut sich Imre Sallay. Er erwartet ein „Aufweckungserlebnis“ mit großer Spannung: „Wer wird zum Konzert kommen, wie funktioniert der Chor nach der (zu) langen Pause. Obwohl der Chor seit September regelmäßig übt, muss er auf einige Mitglieder verzichten. Manche warten ab, wie alles sich entwickelt ...“