Kiel

Sein Sohn Oke habe mit zehn Jahren noch mit Meerschweinchen gespielt, erzählt Rainer Hansen, wie er auf den Stoff für sein neues Stück „Kurt Cobain – Better Listen“ gekommen sei. „Auf einmal hing ein Nirvana-Plakat in seinem Kinderzimmer, umrahmt von Meerschweinchen-Bildern. Das hat bei mir damals einen Schock ausgelöst.“ Am 27. August feiert das dramatisch-musikalische Theaterstück des Cobain-Projekts Premiere im Theater am Wilhelmplatz.

Bis heute treffe er ganz viele Menschen, für die in einer entscheidenden Phase ihrer Adoleszenz die Musik von Nirvana und die Texte von Kurt Cobain emotional große Bedeutung hatten, berichtet Hansen, der auch Regie führt. „Mit 14, 15, 16 habe ich teils schon in einer sehr großen Nirvana-Blase gelebt“, bestätigt Lasse Wagner, der Kurt Cobain verkörpert und im Stück auch als Sänger agiert. Die Musik finde er bis heute gut.

Orientiert an Filmen und Biografien

Hansen hat sich an dem orientiert, was über Cobain an Filmen und Biografien vorliegt. Das Material sei in sich relativ schlüssig. „Verbürgt ist, dass er ziemlich lang im Karton gelebt hat“, erzählt Hansen, „er hat schon ein in Anführungsstrichen Punk-Leben geführt.“ Was die teils recht lädierten Kartons erklärt, die während der Probe auf der Bühne rumliegen.

Wie hat Hansen Cobains Leben kondensiert? Eine Schlüsselszene sei die Trennung der Eltern. Dann die drei Frauen, die – außer seiner Mutter – in Cobains Leben eine große Rolle gespielt haben: Tracy Mirander und Courtney Love, gespielt von Finja Sannowitz und Tobi Vail, dargestellt von Mona Müller. Elementar sei die musikalische Entwicklung, die Alben von „Bleach“ über „Nevermind“ bis zu „In Utero“. Verbunden mit Cobains Problemen, sich musikalisch zu behaupten gegenüber seinem Management: dem die reine Punk-Lehre vertretenden Calvin Johnson und dem die Band auf Kommerz trimmenden Danny Gold, beide gespielt von Juan José Cortés Alor und dazwischen Jonathan Poneman, dargestellt von Horst Stenzel, ein dem Punk zugeneigter Produzent, der als erster das Potenzial von Nirvana entdeckt.

Auch komische Szenen im Stück

Natürlich könne man das alles nicht von Cobains Drogenentwicklung trennen, sagt Hansen. „Die aber nicht explizit im Mittelpunkt steht“, ergänzt Wagner, „das läuft halt mit.“ Sie versuchten schon, die Geschichte immer wieder aufzulockern, sagt Hansen, „damit die Leute nachher nicht tränenblind zum Parkplatz wanken“. Deshalb gebe es auch ein paar Sitcom-Elemente „Wenn Chad Channing aus der Band geworfen wird auf eine nicht so elegante Weise, das hat schon Slapstick-Charakter.“

Belebendes Element auf der Bühne ist sicher auch die Live-Band: Gitarrist Ole Hansen, Michel Schumacher (Bass) und Tjark Schöneck (Schlagzeug) vom Kieler Rock, Blues und Metal-Quintett Solid Water. Die nicht nur die Songs spielen, sondern als Nirvana-Musiker auch Sprechrollen übernommen haben. Michel hat schon Theaterluft geschnuppert, in seiner Schulzeit viel Theater gespielt, dann aber wegen Solid Water mit dem Theater aufgehört, für beides habe die Zeit gefehlt. „Für mich ist das wie nach Hause kommen, mir macht das total viel Spaß.“ Seine Band-Kumpels pflichten ihm bei.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Hauptherausforderung war es, die Lieder so in das Stück einzubauen, dass sich das nicht anfühlt wie ein kompletter Gelenkbruch“, erzählt Drummer Tjark. Als er das Stück geschrieben habe, sagt Hansen, sei er sich nicht sicher gewesen, wie viel Schauspielerei er den Musiker zumuten durfte. Im Laufe der Entwicklung des Stücks sei der Anteil von Tjark und Oke immer größer geworden – „weil wir gemerkt haben: Ja, ihr könnt spielen“.

Premiere: 27. August, 19.30 Uhr, Theater am Wilhelmplatz, nächste Aufführungen dort am 28. August, 19.30 Uhr und am 29. August, 18 Uhr, Theater am Wilhelmplatz sowie am 19. und 20. September, Die Pumpe, Kiel. Weitere Termine und Infos unter www.cobainprojekt.bio-pic.de