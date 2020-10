Corona und der Zufall verhalfen No More zu ihrer jüngst beim Label Rent A Dog erschienenen EP "The End Of The World". Sechs Songs sind drauf. Einer davon, "Summer Wine", gab zufällig die Initialzündung für dieses jüngste Produkt des Kieler Dark-Wave-Pop-Duos Tina Sanudakura und Andy A. Schwarz.