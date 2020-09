Kiel

Weil an diesem Tag ihr Album "On How To Disappear" erschien. Zur „Platte der Woche“ hatte das renommierte Musikmagazin zwar "Nothing As The Ideal" von All Them Witches erkoren, doch Linhays Album ist unter den sechs weiteren Favoriten – nicht übel für ein Debüt. Ein „Visions“-Kritiker hatte das Album zuvor bereits mit neun von zwölf Punkten bedacht. „Ich bin geplatzt vor Freude“, sagt Gitarrist Finn Martens. Weitere Lobeshymnen folgten seitdem.

Das Emo-Genre erst spät entdeckt

Es heißt, sie hätten Ende 2016 die Band gegründet, um die Musik ihrer Jugend wieder aufleben zu lassen „Oder sie zu Grabe zu tragen“, witzelt Gunnar Vosgröne und lacht. Musik ihrer Jugend sei ohnehin missverständlich, da sie Emo erst relativ spät für sich entdeckt hätten. Vor Linhay waren sie teils in anderen Bands, die andere Musik gemacht hätten, erzählt Vosgröne, der zuvor bei der Hardcore-Punk-Band Escapado (Kiel/ Flensburg) Bass und auch schon mal Cello bei der Band Tomte gespielt hat. „Wir haben so einen – ich sag’ mal salopp – Kram immer viel gehört. Aber uns vielleicht nicht getraut, so etwas Weiches zu machen.“

Postrock und Indie steckten auch drin

Mit „Kram“ meint Vosgröne den klassischen US-Midwestern-Emo, wie ihn American Football machen – die allerdings poppiger, verspielter klingen – oder auch Mineral, die deutlich greller klingen als Linhay und nicht so sphärisch. Ist halt so eine Sache mit den Referenzen. „Wir haben uns das immer alles offen gelassen und wenn’s gepasst hat, hat’s irgendwie gepasst“, erklärt Martens. Postrock und Indie steckten durchaus auch noch drin – „so 'ne Promenadenmischung“, bringt es Vosgröne auf den Punkt.

Emo feiert gerade Revival in den USA

Heißt es nicht, Emo sei tot? „Ich glaube, dass es gerade ein ganz großes Revival gibt, was diese Musikrichtung betrifft“, so Finn. Es gebe ganz viele neue Emo-Bands, vor allem eben wieder dort im Mittleren Westen der USA. Auch American Football hätten nach langer Pause wieder neue Alben rausgebracht. „Ich würde jetzt gern meine Mutter zitieren, die sagt: Es kommt immer alles wieder.“ Die Runde lacht, und Gunnar ulkt: „ Finns Mutter ist eine der meistzitierten Personen in unserem Kosmos.“

Album-Release "wahnsinnig ergreifendes Gefühl"

Es gebe gerade generell in der Popkultur , sei es etwa Trap oder auch Cloud Rap, „eine große Strömung“, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, hat Jörn beobachtet. Apropos Gefühle: Auf Facebook schreiben Linhay zum Release-Day: „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie wichtig uns das ist.“ Könnte einer es trotzdem mal versuchen? „Es ist einfach ein wahnsinnig ergreifendes Gefühl, weil es etwas ist, was bleibt, was man hinterlässt“, formuliert es Jörn.

Melancholie und kalkulierte Brüche

Linhay versuchten, das Schöne und den Zweifel zu vereinen. Sind damit Brüche kalkuliert? Längere Denkpause. „Es ist halt das typische Melancholie-Ding“, sagt Finn. „Dass Melancholie auch ein sehr, sehr schönes Gefühl sein kann. Klar sind das Brüche kalkuliert, sonst wär’s nicht ehrlich.“

Bandgründung als Lernprozess

Einig sind sich alle, dass sie auf ihrer Debüt-EP "You & I" von 2017 viel defensiver klingen als heute. „Die haben wir selbst aufgenommen“, erzählt Jörn, „bei uns in einem Vier-Quadratmeter-Proberaum, haben einfach viel rumprobiert und wussten viel noch nicht.“ Zumal damals noch gar nicht klar gewesen sei, dass Jörn singen sollte, erinnert sich Finn. „Er hat dann mit der Band angefangen zu singen. Für dich eine der härtesten Lehrphasen überhaupt, die du durchstehen musstest, was du sehr gut gemacht hast.“ Eine „ganz große Lernprozess-Band“, nennt es Finn, der erst für Linhay Gitarre spielen lernte – wie Fabian Körting ursprünglich Gitarrist, den Bass.

Scharren mit den Hufen

Selbstredend können Linhay es kaum erwarten, mit "On How To Disappear" auf Tour zu gehen, um die Songs live zu präsentieren. Dafür sollte aber erst mal ein gewisses Virus wohl leider nicht verschwinden, aber wenigstens einigermaßen in Schach sein.