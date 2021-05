Kiel/Duisburg

„Mit seinem Auftritt konnte er uns und auch das Publikum von den Plätzen reißen“, begründete die Juryvorsitzende und Komikerin Mirja Boes die Entscheidung. Der Schauspieler und Kabarettist bekommt ein Preisgeld von 6000 Euro und eine Gewinnertour durch die niederrheinischen Städte Emmerich, Krefeld, Moers und Wesel.

Florian Hacke geht mit seinem Programm auf Siegertour

Florian Hacke: „Ich freue mich sehr, das aktuelle „Schwarze Schaf“ zu sein! Ich kann es kaum erwarten, mein Programm bei der Siegertour zu zeigen – bestenfalls dann wieder in vollbesetzten Spielstätten.“ Nach seinem Schauspieldiplom in Rostock war Hacke in über 40 Produktionen am Theater Lübeck zu sehen. Parallel steht der Kieler auch für Kino, TV und Werbung vor der Kamera. 2016 und 2018 war er für seine Kinder in Elternzeit und schrieb sein Stand-up-Programm „Hasenkind, du stinkst!“, um das Vatersein zu verarbeiten. Er wurde zweimal in Schleswig-Holstein Landesmeister im Poetry Slam, stand 2019 bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Zürich im Halbfinale und gewann den Jurypreis der St. Ingberter Pfanne. 2020 war er auch auf der KN-Bühne zu erleben.

Sieger unter fünf Finalisten in Duisburg

Die fünf Finalisten, die aus mehr als 90 Bewerbungen ausgewählt worden waren, präsentierten beim Finale in Duisburg jeweils 15-minütige Ausschnitte aus ihrem aktuellen Bühnenprogramm. Den mit 4000 Euro dotierten zweiten Platz belegte das Duo Beier & Hang aus München, den mit 2000 Euro dotierten dritten Platz der Mannheimer Kabarettist Peter Fischer.

Mirja Boes: "Lieber digitales Publikum als gar kein Publikum"

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Finale des Wettbewerbs erstmals online ausgetragen. Gut 400 Zuschauer verfolgten die Beiträge per Video. Eigentlich hätte der Preis bereits im vergangenen Jahr vergeben werden sollen, dies war jedoch pandemiebedingt nicht möglich. Die Finalveranstaltung am Sonnabend habe gezeigt, wie wichtig Kabarett und Kultur für Künstlerinnen und Künstler sowie das Publikum seien, sagte Schauspielerin Mirja Boes: „Lieber digitales Publikum als gar kein Publikum.“

Hanns Dieter Hüsch rief den Nachwuchswettbewerb ins Leben

Der renommierte Kabarettpreis wird alle zwei Jahre in Erinnerung an Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) aus Moers vergeben, der sich selbst als das „Schwarze Schaf vom Niederrhein“ bezeichnet hatte. Hüsch, der als „Poet unter den Kabarettisten“ gilt, hatten den Nachwuchswettbewerb 1999 ins Leben gerufen.