Bis die Funken sprühen

Kiel

Seit 2013 gibt es die Combo, die anfangs meist noch Covertitel auf ihrer Setlist stehen hatte. Doch der Reifeprozess führte 2018, zu dem Zeitpunkt noch als Quintett, zum ersten Tonträger Rhythm Queen mit durchweg Eigenkompositionen und jetzt zum Nachfolger, der noch einmal ein wenig rockiger geworden ist – und derart funky, dass buchstäblich die Funken sprühen. Dafür, dass die vier Bandmitglieder alle einem geregelten Beruf nachgehen und nur in ihrer Freizeit Musik machen, bringt das Hobby-Kleeblatt reichlich Professionalität mit. Ein Anästhesist, ein Pädagoge in der beruflichen Bildung, ein Krankenpfleger und eine Seminarleiterin an der Kieler Uni für das Gebiet Sozialkommunikation schaffen es, dass die Finger schnipsen, die Fußspitzen mitwippen und die Hüften in Bewegung geraten, denn ihr Groove verlangt einfach nach Bewegungsdrang.

Die Kieler als Support für Lord Bishop

Zuletzt traten die Kieler sogar außerhalb ihrer Heimatstadt als Support für den hierzulande beliebten New Yorker Soul-Rock-Gitarristen Lord Bishop auf – der bisherige Karriere-Höhepunkt für Variomatix. Und wer weiß, was da noch weiteres auf die Kieler zukommt. Bassist Jan „Ufo“ Becker bastelt gerade daran, für nächstes Jahr einen Gig in Schweden unter Dach und Fach zu bringen. An der E-Gitarre bringt „Matze“ Orlitz viel Drive ins Spiel. Er und Zappa-Fan Becker bilden auch das Saiten-Paar bei der Kieler Deep Purple-Cover-Band Child In Time. Am Schlagzeug sitzt Eike Schröder, für den raumgreifenden Gesang ist Anne Rabe verantwortlich.

Die Musik ist eine Gemeinschaftsproduktion aller Vier

Sie liefert auch die Texte zu den Songs, die Musik ist dann eine Gemeinschaftsproduktion aller vier. "Where’s Home" klingt sehr lebendig, da es nahezu live im Kieler Überschallstudio von Barni Söhnel eingespielt wurde. „Nur wenige Gitarren-Overdubs sind hinzugefügt worden“, erzählt Orlitz über das Aufnahme-Prozedere. Ein großes Dankeschön schicken Variomatix neben Söhnel auch an Christina Spalding, die ein an Hippie-Zeiten erinnerndes Artwork fürs CD-Cover lieferte, „und an Anton, die gute Seele der Band“, ergänzt Anne Rabe unter zustimmendem Kopfnicken ihrer Mitstreiter.

Release-Konzert am Sonnabend, 23. Nov., 21 Uhr, Hansa48

Mehr Kultur aus der Region hier auf www.kn-online.de