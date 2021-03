Kiel

„Dass ich das mal beruflich machen würde, konnte ich mir damals nicht vorstellen“, erzählte der am 10. Mai 1928 in Berlin geborene Musiker in einem Gespräch mit den Kieler Nachrichten anlässlich seines 90. Geburtstags. Denn eigentlich hätte von Dobrzynski - den Zweiten Weltkrieg „relativ gut“ überstanden und seine letzten drei Schuljahre in Dresden absolviert - dem Wunsch seines Vaters nach „etwas Ordentliches“ lernen sollen.

Zur Galerie Weitere Fotos von Stefan von Dobrzynski.

Wegen nächtlichen Jazzens flog Stefan von Dobrzynski von der Uni

Doch der junge Mann hörte Swing im US-amerikanischen Soldaten-Rundfunk, fremdelte erst, erlebte dann eine Swing-Combo live und infizierte sich mit dem Jazz-Virus - vor allem fasziniert von der Kunst der Improvisation. Begann in Dresden ein klassisches Klarinettenstudium, setzte es in Berlin fort, swingte dort nachts heimlich in den Jazz-Clubs - und flog von der Uni, als sein Professor das spitzkriegte. Jazz war noch immer verpönt.

Anfang der 50er Jahre zog die Familie nach Kiel um, wo ihm sein Vater als Geschäftsführer einen kaufmännischen Job in der Firma verschaffte. „Vier vergeudete Jahre“ nannte das von Dobrzynski rückblickend. Für den Jazz aber sei es „eine goldene Zeit“ gewesen, denn er gründete ein Quartett, das 1955 beim Amateur-Jazz-Festival in Düsseldorf erste Preise in sämtlichen Kategorien einheimste und bundesweit Aufmerksamkeit erregte - auch weil er „mit Improvisationen glänzen konnte“, so von Dobrzynski.

Gefragter Freelancer in populären Bigbands

Prompt war er gefragt bei renommierten Combos wie der SFB-Bigband (wo er Herb Geller begegnete), der von Don Ellis geleiteten Berlin Dream Band, spielte in Max Gregers Münchener Bigband, im WDR Tanzorchester und in der NDR Bigband, später auch in hiesigen Formationen wie seinem Quintett Swingpower oder Benny‘s Bigband. Stets ohne Festanstellung, dafür sei er schon zu alt gewesen - „eine Familie konnte ich mir also nie leisten“.

Auch im hohen Alter bewies Stefan von Dobrzynski mit Auftritten in Kiel, etwa im Kulturforum oder im Blauen Engel, immer wieder seine einzigartigen Qualitäten, den guten, alten Swing sehr modern klingen zu lassen. Elegant, stets bescheiden. Ein Teamplayer. Unbedingt glaubhaft daher auch, dass er bei eingangs erwähnter Verleihung des Kieler Kulturpreises sagte, er nehme ihn „stellvertretend für das Renommee des Jazz“ entgegen.