Kiel

Als im Juli 2021 nach neun Monaten die Kinos wieder öffneten, war tatsächlich so etwas wie Aufbruchsstimmung zu spüren. „Man war erleichtert, dass man wieder Filme anbieten konnte“, berichtet Andreas Steffens vom Traum Kino. „Man merkte, dass die Leute froh waren, wieder ins Kino gehen zu können. Und dass sie sich wohl gefühlt haben.“ Bis der Betrieb richtig auf Touren kam, wurde es September, so Dennis Jahnke vom Studio. Für Jan-Per Sellmer vom Metro-Kino sogar Oktober – mit dem Start von „James Bond: Keine Zeit zu sterben“.

„Es war kein Rekordjahr, aber eines, das ganz okay war“, sagt Dennis Jahnke im Rückblick auf das Kinojahr, das wegen des Lockdowns 2021 eigentlich nur ein halbes war. Von September bis November kam man gar in die Nähe „solider Besucherzahlen“. Das entspricht in etwa den gebremst positiven Nachrichten aus dem Bundesverband AG Kino-Gilde, die für die vergangenen Monate in den Programmkinos etwas bessere Zahlen meldete.

Rund 6,7 Millionen Kinokarten seien demnach im zweiten Halbjahr 2021 über den Tresen gegangen, dreimal so viele Tickets wie im Vorjahreszeitraum – aber fast ein gutes Viertel weniger als vor der Pandemie. 2019 wurden im zweiten Halbjahr noch neun Millionen Karten verkauft.

Bond und Spiderman – die Retter des Kinojahres

Filme wie „Dune“, „Spiderman – No Way Home“, aber auch die Oscar-Gewinner „Der Rausch“ (Dänemark) und „Nomadland“ (USA) aus dem Arthaus-Bereich machten es neben dem neuen Bond möglich. Im Kino in der Pumpe freute sich Eckart Pabst über den kurzzeitigen Aufschwung im Seniorenkino und immerhin 60 Gäste bei „Dr. Caligari“ – dem einzigen Stummfilm, der 2021 in der Pumpe mit Livemusik lief: „Das bestätigt die von uns gepflegte Programmschiene.“

Spitzenreiter im Traumkino: Maria Schraders Anwärter für den Auslands-Oscar 2022 „Ich bin dein Mensch“ mit Maren Eggert in der Hauptrolle. Quelle: Christine Fenzl/dpa

Im Traumkino entwickelte sich Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“ zum Spitzenreiter. Viele Filme aber, sagt Steffens auch, seien hinter den Erwartungen geblieben – darunter „Je suis Karl“ mit dem für den europäischen Filmpreis nominierten Franz Rogowski oder das romantische Drama „Ammonite“ mit Kate Winslet. Jan-Per Sellmer bestätigt das: „Da sind viele Filme hinten runter gefallen, die sonst eine sichere Bank gewesen wären.“

Zum Jahresende immer weniger Kinogäste

So rasant, wie die Publikumszahlen gestiegen waren, so fielen sie ab Anfang, Mitte November auch wieder. Ein Minus von 30 bis 40 Prozent schätzt Jan-Per Sellmer, und Andreas Steffens sagt: „Je näher das Jahresende, desto weniger Leute.“ 40,4 Millionen Karten gingen 2021 bundesweit in allen Kinos über den Tresen, berichten der Verband HDF Kino und der Verband der Filmverleiher, 18 Prozent mehr als 2020, aber im Vergleich zum Vorpandemie-Jahr 2019 ein Rückgang um 63 Prozent.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Traumkino-Leiter hat Verständnis: „Die Besucherzahlen korrelieren mit den Ansteckungswerten. In diesem Klima der Unsicherheit kann man nicht erwarten, dass die Leute einfach losgehen.“ Vor allem in dem andauernden Warnmodus und den sich kurzfristig ändernden Regeln sehen die Kinomacher Gründe für die Zurückhaltung.

Dabei haben die meisten Kinos in Kiel ohnehin fast durchgehend Abstand und Maske im Laufbereich beibehalten. „Es ist wichtig, dem Publikum die Sicherheit auch zu signalisieren“, so Jahnke.

Maximal 500 Menschen dürfen nach den neuen Regeln im bestuhlten Saal zusammenkommen – auf diese Kapazität kommt keiner der Kinosäle in Kiel. Ohnehin blieb die Gefahr einer Vollauslastung jenseits des Bond-Spektakels gering. Selbst bei den Kabarettisten vom normalerweise stets ausverkauften Jahresendzeitteam war im Metro-Kino die lückige Platzierung möglich.

Die Top-Titel der Kieler Kinos Cinemaxx 1. 007 – Keine Zeit zu sterben 2. Spiderman – No Way Home 3. Dune 4. Fast & Furious 9 5. Black Widow Metro-Kino 1. 007 – Keine Zeit zu sterben 2. Contra 3. Die Schule der magischen Tiere 4. Dune 5. Der Rausch Kino in der Pumpe 1. Herr Bachmann und seine Klasse 2. Alles ist eins, außer der 0 3. The Hate U Give Studio 1. 007 – James Bond: Keine Zeit zu sterben 2. Der Rausch 3. Dune 4. Contra 5. Nomadland TraumKino 1. Ich bin dein Mensch 2. Je suis Karl 3. Ammonite 4. Supernova 5. Nowhere Special Zum Vergleich: die bestbesuchten Filme bundesweit 1. 007 – Keine Zeit zu sterben 2. Spiderman – No Way Home 3. Fast & Furious 9 4. Dune 5. Die Schule der magischen Tiere

„Kinobesuch ist sicher“, sagen die Kinomacher

So bekommen die Kinos auch weiterhin die Pandemie zu spüren. „Die Zahlen sind derzeit sehr schlecht und die Auflagen sehr hoch“, sagen Jahnke und Sellmer. Dass diesmal, anders als 2021, kein finanzieller Ausgleich in Sicht ist, macht die Lage nicht einfacher. Auch Christian Bräuer von der AG Kino-Gilde fordert eine „Nachjustierung der bestehenden Hilfsinstrumente“ und einen „nachhaltigen Wiederaufbaufond“.

Dazu kommt, dass auch die Filmverleihe auf die Lage reagieren und wie 2020 ihre Starts verschieben. „Diesmal sind das allerdings eher die europäischen Filme“, so Dennis Jahnke. Wer weiß schon, ob Karoline Herfurths mit Nora Tschirner und Martina Gedeck starbesetzter Film „Wunderschön“ tatsächlich am 6. Februar anläuft? Der war, wie „Caveman“ mit Moritz Bleibtreu (noch ohne neuen Termin), eigentlich schon für Dezember vorgesehen. Weitermachen wollen sie trotzdem. „Kinobesuch ist sicher“, sagt Dennis Jahnke. „Wir haben die Lüftungseinrichtungen und die Hygienekonzepte. Ich habe nirgendwo gehört, dass das Kino als Ansteckungsherd aufgefallen wäre.“