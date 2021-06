Kiel

Ist es schwieriger, Melodien für fremde Texte zu finden als für die eigenen? Vor allem sei es diesmal eine andere Vorgehensweise, erklärt Pianistin und Lead-Sängerin Löwenmark. Denn sonst komme als erstes die Melodie, müsse sich also „der Text unterwerfen“. Schon auf dem Vorgängeralbum „Midsommar“ hatte das Duo drei Gedichte Lagerkvists verarbeitet, wollte nun eigentlich ein ganzes Album mit seinen Versen füllen.

Fjarills Parallelen zu Nelly Sachs

Ihr Vater, erzählt Löwenmark, habe dann gefragt, warum sie nicht Texte von Nelly Sachs nähmen? Die in Schweden sehr populäre gebürtige Deutsche sei doch nah dran an ihnen, auch sie habe viele ihrer Gedichte nach der Flucht vor den Nazis ihrer neuen schwedischen Heimat verfasst. Tatsächlich eine spannende Parallele zu Fjarill, so Löwenmark, diese andere Perspektive - „man hat so auch eine Distanz zu seiner Heimat, zu sich selber“.

Zeitlose, meist düstere Gedichte

Pär Lagerkvist schreibe zwar sehr düster, sagt Löwenmark und habe wie Nelly Sachs psychische Probleme gehabt, sei aber „immer noch im Leben drinnen, Teil der Welt“ gewesen, die Dichterin dagegen viel weiter entfernt von der Realität. „Bipolar, in einer Zwischenwelt“, zeitweise in psychischen Anstalten, wo sie auch schrieb. Sehr schwierig zu vertonen seien ihre Verse, merkt Spiegel an, „rhythmisch sehr unregelmäßig“. Beider Lyrik sei aber zeitlos, stellt Löwenmark fest: „Was ist das Leben? Was ist das Hiersein? Krisen, Tod, Ängste. Ganz viel Hoffnung, aber auf einmal ist auch alles wieder ganz düster.“

Kompositorisch feinfühlig vertont

Die Zeilen der beiden Literaturnobelpreisträger loten Fjarill kompositorisch feinfühlig in den unterschiedlichsten Stimmungen aus. Finden meist melancholisch hallende, aber auch überraschend aufgekratzte, volkstümliche Weisen wie bei „Önskevisa“ mit Stefan Stoppok an der dynamischen Akustikgitarre. „Er ist ein guter Freund von uns, wir sind fast Nachbarn“, erzählt Aino Löwenmark. „Stoppok ist so ein unglaublicher Musikus“, schwärmt Geigerin Hanmari Spiegel. „Er ist so intuitiv und spontan, es ist einfach eine große Freude mit ihm.“

Viel Verwandtschaft spielt mit

Jürgen Spiegel - Hanmaris Bruder und Ainos Ehemann - ist am Schlagzeug dabei, dazu Jürgens Bruder und Hanmaris Ehemann Hans-Georg Spiegel, Professor für Blechblasinstrumente an der Hochschule für Theater und Musik in Hamburg, am Akkordeon. Und dann singt bei einem Lied auch noch Ainos und Jürgens Sohn Leo Spiegel mit. Sehr familiär, das Ganze.

Neue Sounds ausprobiert

Die Pandemie habe ihnen viel Zeit für die Arbeit an den Stücken beschert, berichtet Löwenmark, „jedes davon so richtig auszukosten“. Mit der heutigen Technik sei es ganz einfach, daheim etwas aufzunehmen und per Mail hin und her zu schicken, auch mit dem Produzenten Stephan Gade. Auch neue Sounds hätten sie ausprobiert, erstmals kam ein Synthesizer ins Spiel.

Ein Gedicht rezitiert, nicht gesungen

Die Idee, Nelly Sachs‘ Gedicht „In der blauen Ferne“ zu einer elegischen Melodie vom schwedisch-schweizerischen Schauspieler Andreas Grötzinger rezitieren zu lassen, sei spontan entstanden, erzählt Hanmari Spiegel. Die Stimmung der Begleitmusik sei „so perfekt“ gewesen, dass ein darüber gesprochenes Gedicht „sehr gut funktioniert“ habe.

Aino Löwenmark singt erstmals auf Deutsch

Schwierig sei es für sie gewesen, zum ersten Mal auf einem Fjarill-Album auf Deutsch zu singen, erzählt Aino Löwenmark. Sie habe sich unsicher gefühlt, ein paar Leuten vorgesungen und allmählich ein Gefühl dafür entwickelt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, deshalb ist Deutsch auch eine emotionale Sprache für mich.“

Album mit Crowdfunding finanziert

Das Crowdfunding, mit dem Fjarill das aktuelle Album finanziert haben, sei existenziell erforderlich gewesen durch die Corona-Pandemie - „absolut alle Einnahmen sind weggefallen“, sagt Spiegel. Deshalb hätten sie ihre Fans angeschrieben. „Mit großem Erfolg, wir waren ganz überrascht von dieser Resonanz und sind sehr, sehr dankbar“. 15.000 Euro waren angestrebt, 17.000 sind es schließlich geworden.

Bislang letzter Auftritt: Oktober 2020 in Schweden

Seinen bislang letzten Auftritt hatte das Duo im Oktober 2020 in Schweden. Ins Kieler Kulturforum wollen Fjarill in diesem Jahr gleich zweimal kommen, am 28. August mit den neuen Liedern und - schon traditionell - am 18. Dezember mit ihrem besinnlichen Programm „Stilla Tyd“.