Um die „Poetisierung der Welt“ geht es Ratz auf seinen Wanderungen. Ist die ihm also zu prosaisch? „Ja, ich finde eigentlich schon. Zum einen ist es meines Erachtens so, dass viel weniger gelesen wird als früher.

In Buchhandlungen ist die Belletristik eigentlich kaum noch da, du hast da die Spiegel-Bestseller, Unterhaltungsromane, Fantasy. Ist ja schon so, dass Literatur, auch wenn sie düstere Themen hat, für Schönheit sorgt in der Sprache.“ Außerdem könne er das jetzt in der Zeit des musikalischen Stillstands ohne Auftritte seiner Band Strom & Wasser gut umsetzen.

Idee reift schon länger

Denn die Idee eines individuell gefärbten Schleswig-Holstein-Wanderführers trägt Ratz schon seit geraumer Zeit mit sich herum. Die Corona-Pandemie gab jetzt den Anstoß, das Projekt umzusetzen. Durch das viele Touren mit jährlich 120.000 Kilometern auf der Autobahn, sagt er, sei es mit literarischen Projekten zuletzt immer schwieriger geworden.

Zur Person Künstler und Menschenrechtler Heinz Ratz, geboren am 16. Juli 1968 in Bonn als Sohn eines deutschen Arztes und einer Peruanerin indianischer Herkunft, lebt in Kiel. Seit Jahren initiert er Projekte für Menschenrechte und Umweltschutz wie den „Moralischen Triathlon“, das „Fluchtschiff“ und aktuell „Eine Million gegen Rechts!“. Drei Alben seiner Band Strom & Wasser schafften es auf die Bestenliste beim Preis der deutschen Schallplattenkritik, sein Projekt „Strom & Wasser feat. The Refugees“ erhielt 2012 die Integrationsmedaille der Bundesregierung. Heinz Ratz hat zwölf Bücher mit Gedichten und Erzählungen sowie sechs Hörbücher veröffentlicht.

Routen nach Bauchgefühl

Die Routen sucht sich Ratz nach Bauchgefühl aus und nimmt auch mal eine, wenn irgendwo ein Workshop auf dem Weg liegt. Wie kürzlich an einer „Schule, weil ich so‘n schlechter Schüler war“. Auch das Lustprinzip sei relevant. Abwechslung.

„Wenn ich lange in schöner Natur war, brauche ich Menschen, wenn ich mich nicht wiederholen will. Eine Stadt wie jetzt Flensburg, die sehr schön ist, aber auch ein armes Viertel hat.“ Schwierigkeiten habe er bei zu viel Tourismus, dem es an Sinn für die Schönheit der Natur mangele, und die schönsten Plätze in Schleswig-Holstein seinen momentan überlaufen. „Deswegen“, sagt Ratz, „habe ich die Wanderungen zum Teil auch nachts oder zu frühen Zeiten gemacht.“

Geschlafen wird auch mal im Kombi

Mal fährt er mit dem Kombi zum Ausgangspunkt seiner Tour und macht „idealerweise ‘ne Rundwanderung, lande wieder da und hau‘ mich auf die Matratze“. Oder er parkt sein Fahrrad am Zielort, radelt nach der Wanderung zurück zum Auto zwecks Übernachtung. Oder fährt im Anschluss gleich zurück nach Kiel: „Ich hab‘ hier auch noch mal ’ne Tochter, die ich zur Schule fahren muss oder meiner Frau mit den Hunden helfen.“

Der Ikarus in Nortorf

Welche nach seinen eigenen Worten „literarischen Schönheiten und philosophischen Schätze“ sind ihm denn bislang auf seiner Suche exemplarisch begegnet? „Ich versuche ja, mich nicht vorher zu erkundigen. In Nortorf beispielsweise war eine Ikarus-Skulptur, eine Aluminiumfigur, mit ’nem zerbrochenen Flügel oder Skateboard, hätte beides sein können, und gleichzeitig gab‘s den Kirchturm, an dem gerade gebaut wird. Von daher war es für mich cool zu kombinieren, dass ich oben auf dem Kirchturm diesen melancholischen, gestockten, nicht mehr flugfähigen Ikarus treffe.“

Die Philosophie mische sich manchmal dazu. Das langsame Fortbewegen gebe „unendlich viel Raum zum Nachdenken, natürlich auch über mich selbst“. Das mische sich in den Texten Erlebnissen und Eindrücken während der stundenlangen Wanderungen. So habe ihn ein Hochhaus in Flensburg an eine alte Liebe erinnert, an eine vergebliche Suche nach einem Frauennamen auf Klingelschildern.

Erst eher Lyrik, später mehr Prosa

Anfangs sei so eher Lyrik entstanden, weil sie näher an der Musik dran sei und „weil ich überhaupt erst ins Schreiben reinkommen musste“. Aber mittlerweile sei es immer mehr Prosa, eine Mischung aus philosophischer Betrachtung und modernen Märchen. Geplant sei im Anschluss eine kleine Lesereise, erzählt Ratz, und Mitte Juli wolle er das vor „vor 20 oder 30 Zuschauern im Lutterbeker schon mal ausprobieren“.

Später möchte er seine Texte in Buchform gießen, „das werden bestimmt 200 bis 300 Seiten“. Nicht nur zwecks Lebensunterhalt, sondern auch, um dieses Buchprojekt zu finanzieren, läuft noch bis 28. Juli eine Startnext-Kampagne - von angepeilten 12.000 sind bisher rund 4800 Euro beisammen. Übrigens steckt ein im vergangenen Jahr in Italien aufgenommenes Album von Strom & Wasser mit dem Titel „Mann aus Stein“ ebenfalls in der Pipeline und soll im September oder Oktober erscheinen.

Gedicht Schönheit des Nordens (05.06.20) Die Schönheit des Nordens ist der Atem der Meere, das Steigen und Fallen ins Ungefähre, Türme aus Dampf, ohne Dauer und Schwere, das lautlose Gleiten der Wolkenheere. Die Schönheit des Nordens ist aus Wasser und Licht. Brillanten zerstauben, wenn Welle zerbricht, der Nebel webt Strahlenteppiche dicht und Baumkronen tanzen ohne Gewicht. Die Schönheit des Nordens sind Klänge und Töne. Vom Sturmwind das Raue, Tiefe, Obszöne. Von Möwen, Milanen und Schwänen das Schöne. Die Schönheit des Nordens…. ist Welle, die bricht, Nebel und Licht, Wolken im Spiel, Regen, der fiel, Donnergedröhn: der Norden ist schön!

Infos: http://heinz-ratz.de, https://www.startnext.com/der-weg-nach-innen